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    Лига наций. Хорватия уступила Португалии; Швеция проиграла Франции и вылетела в Лигу В

    Завершились матчи 6-го тура группового этапа Лиги наций.

    Хорватия проиграла Португалии, но сохранила прописку в Лиге А. В добавленное время победный гол забил Рубен Диаш.

    В параллельном матче Швеция проиграла Франции и вылетела в Лигу В. Французы вышли в плей-офф Лиги наций.

    Лига наций. Лига А. 6-й тур

    Хорватия – Португалия – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ковачич, 29; 1:1 – Диаш, 52; 1:2 – Фелиш, 60; 2:2 – Ковачич, 65; 2:3 – Диаш, 90+1.

    Удаления: Рог, 51 – нет.

    Франция – Швеция – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Классон, 5; 1:1 – Жиру, 16; 2:1 – Павар, 36; 3:1 – Жиру, 59; 3:2 – Куайсон, 88; 4:2 – Коман, 90+5.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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