«В Польше я всех судей знаю». Черчесов прокомментировал замену бригады аритров перед матчем с Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о замене польской судейской бригады в преддверии матча 6-го тура Лиги наций против сборной Сербии.

«Мне сложно сказать, почему они были заменены. В Польше я работал, всех судей знаю, с ними проблем не было», — сказал Черчесов.