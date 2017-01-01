Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    «В Польше я всех судей знаю». Черчесов прокомментировал замену бригады аритров перед матчем с Сербией

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о замене польской судейской бригады в преддверии матча 6-го тура Лиги наций против сборной Сербии.

    «Мне сложно сказать, почему они были заменены. В Польше я работал, всех судей знаю, с ними проблем не было», — сказал Черчесов.

    • Ранее стала известна причина замены судейской бригады на матче шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.
    • Матч Сербия – Россия состоится в среду в Белграде в 22:45 мск.
    • Польский арбитр Шимон Марциняк в середине первого тайма игры с турками (2:3) удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота россиян.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80609
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru