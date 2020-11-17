«В Польше я всех судей знаю». Черчесов прокомментировал замену бригады аритров перед матчем с Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о замене польской судейской бригады в преддверии матча 6-го тура Лиги наций против сборной Сербии.
«Мне сложно сказать, почему они были заменены. В Польше я работал, всех судей знаю, с ними проблем не было», — сказал Черчесов.
- Ранее стала известна причина замены судейской бригады на матче шестого тура Лиги наций между сборными Сербии и России.
- Матч Сербия – Россия состоится в среду в Белграде в 22:45 мск.
- Польский арбитр Шимон Марциняк в середине первого тайма игры с турками (2:3) удалил Андрея Семенова, а затем назначил пенальти в ворота россиян.
Источник: «Чемпионат»