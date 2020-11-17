Павлюченко: «Карпин мне сразу сказал: «Играть не будешь, у нас есть Веллитон»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.

«Карпина уважаю. Благодарен ему за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Когда он пришел на должность директора, сказал: «Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать». Я сразу его понял», — сказал Павлюченко в видео на ютуб-канале «МЯЧ Production».