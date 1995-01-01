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    Павлюченко: «Карпин мне сразу сказал: «Играть не будешь, у нас есть Веллитон»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.

    «Карпина уважаю. Благодарен ему за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Когда он пришел на должность директора, сказал: «Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать». Я сразу его понял», — сказал Павлюченко в видео на ютуб-канале «МЯЧ Production».

    • Карпин с 8 августа 2008 года по 13 декабря 2012 года работал генеральным директором «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1056

      vmonomah17 1 минуту назад

      Помню, как Рома давал интервью, где клялся в верности спартаку и что он остается в нем играть. А через 2 дня подписал контракт со шпорами.
      Потом сказал про главного тренера шпор, что тот на алкаша поход и потом удивлялся, почему он в состав не проходит))))

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      Рейтинг: +1344

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Опа.
      Поплыли труселя по Яузе...

      0
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      Рейтинг: +3536

      алдан2014 > Алехсбургер. 1 час назад

      По честному,Рома хорошо забивал,но Велик круче был. Не хочется сравнивать Валера накосячил тогда

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