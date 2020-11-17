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  • Павлюченко: «Карпин мне сразу сказал: «Играть не будешь, у нас есть Веллитон»

Павлюченко: «Карпин мне сразу сказал: «Играть не будешь, у нас есть Веллитон»

17 ноября 2020, 14:45
4

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.

«Карпина уважаю. Благодарен ему за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Когда он пришел на должность директора, сказал: «Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать». Я сразу его понял», — сказал Павлюченко в видео на ютуб-канале «МЯЧ Production».

  • Карпин с 8 августа 2008 года по 13 декабря 2012 года работал генеральным директором «Спартака».

Источник: ютуб-канал «МЯЧ Production»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Павлюченко Роман Веллитон Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Алехсбургер.
1605615234
Опа. Поплыли труселя по Яузе...
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vmonomah17
1605622874
Помню, как Рома давал интервью, где клялся в верности спартаку и что он остается в нем играть. А через 2 дня подписал контракт со шпорами. Потом сказал про главного тренера шпор, что тот на алкаша поход и потом удивлялся, почему он в состав не проходит))))
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momwig_
1605625737
******** ...жаль ,что мат фильтруют, по-другому и не скажешь. Звездо...чет ты, Рома.
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