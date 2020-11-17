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    Газизов: «При Бескове «Спартак» был всегда в тройке. Надо повторять эту историю»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов на презентации книги «Футбольный режиссер Константин Бесков» заявил, что московская команда должна вернуться в тройку.

    «Я хочу сказать, что Константин Иванович — это величайший представитель советского спорта и тренерской школы. Когда ты говоришь о таком человеке, немного робеешь, и я сейчас это чувствую.

    Человек, пришедший в 1976 году, принял «Спартак» в непростой ситуации и вывел его обратно на ведущие позиции — это говорит о его мощнейшем стратегическом мышлении. Сегодня это был бы такой антикризисный менеджер. Константин Иванович достиг большого результата: с 1979-го по 1988-й мы были всегда в тройке. Надо повторять эту историю. Спасибо большое за книгу, я ее обязательно прочитаю», – сказал Газизов.

    • Бесков тренировал «Спартак» с 1977 по 1988 годы.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3675

      Cleaner 1 час назад

      Нет сейчас Бескова. С кем повторять то собрались?

      1
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      Рейтинг: +16370

      silver29 1 час назад

      Бесков был деспот в лучшем понимании, железная дисциплина и не возможность ему возражать, это и приводило к успеху, впрочем такими же были Тарасов, Лобановский, Тихонов. Слюнтяи и собутыльники панибраты великими тренерами не становятся.

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      Рейтинг: +6

      a s 2 часа назад

      Если делaете cтавки >>> stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +7195

      piligrim1986 2 часа назад

      а при Романцеве первым (за редким исключением). может лучше на него ориентироваться

      0
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