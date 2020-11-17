Газизов: «При Бескове «Спартак» был всегда в тройке. Надо повторять эту историю»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов на презентации книги «Футбольный режиссер Константин Бесков» заявил, что московская команда должна вернуться в тройку.

«Я хочу сказать, что Константин Иванович — это величайший представитель советского спорта и тренерской школы. Когда ты говоришь о таком человеке, немного робеешь, и я сейчас это чувствую.

Человек, пришедший в 1976 году, принял «Спартак» в непростой ситуации и вывел его обратно на ведущие позиции — это говорит о его мощнейшем стратегическом мышлении. Сегодня это был бы такой антикризисный менеджер. Константин Иванович достиг большого результата: с 1979-го по 1988-й мы были всегда в тройке. Надо повторять эту историю. Спасибо большое за книгу, я ее обязательно прочитаю», – сказал Газизов.