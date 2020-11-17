Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о главном тренере «Локомотива» Марко Николиче.

«Знаю его с 12 лет, и он всегда был серьезным парнем. И, кстати, всегда — бритоголовым. Мы с Марко до сих пор дружим. Иногда играем вместе за ветеранов «Рада». Я бы очень хотел, чтобы у него получилось в «Локомотиве». Знаю, как его там встретили. После Семина было очень сложно, но у Марко в характере есть такая черта — чем ему труднее, тем он сильнее. Думаю, он справится.

Русский менталитет немного похож на сербский. Игроки по-разному мотивируют себя на матчи еврокубков и чемпионата. После Лиги чемпионов думают — ну, «Уфу»-то мы легко обыграем. И начинаются проблемы. Марко сейчас пытается решить этот вопрос.

К 40 годам он много добился как тренер в Сербии и Венгрии. Все потому, что он сильная личность с правильным характером. Это уже проявилось в матчах «Локомотива» с «Баварией» и «Атлетико». Если ему дадут время, он не только добьется результата, но разовьет молодых игроков. Думаю, «Локомотив» — еще не самый сильный клуб в его тренерской карьере. Марко пойдет дальше», — сказал Радич.