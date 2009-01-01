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    Радич: «У Николича в характере есть такая черта — чем ему труднее, тем он сильнее»

    Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о главном тренере «Локомотива» Марко Николиче.

    «Знаю его с 12 лет, и он всегда был серьезным парнем. И, кстати, всегда — бритоголовым. Мы с Марко до сих пор дружим. Иногда играем вместе за ветеранов «Рада». Я бы очень хотел, чтобы у него получилось в «Локомотиве». Знаю, как его там встретили. После Семина было очень сложно, но у Марко в характере есть такая черта — чем ему труднее, тем он сильнее. Думаю, он справится.

    Русский менталитет немного похож на сербский. Игроки по-разному мотивируют себя на матчи еврокубков и чемпионата. После Лиги чемпионов думают — ну, «Уфу»-то мы легко обыграем. И начинаются проблемы. Марко сейчас пытается решить этот вопрос.

    К 40 годам он много добился как тренер в Сербии и Венгрии. Все потому, что он сильная личность с правильным характером. Это уже проявилось в матчах «Локомотива» с «Баварией» и «Атлетико». Если ему дадут время, он не только добьется результата, но разовьет молодых игроков. Думаю, «Локомотив» — еще не самый сильный клуб в его тренерской карьере. Марко пойдет дальше», — сказал Радич.

    • Радич выступал за «Ростов» с 2010 по 2012 годы (13 матчей в РФПЛ, 27 пропущенных мячей).
    • Вместе с Николичем он играл за белградский «Рад».

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    Источник: «Матч ТВ»

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