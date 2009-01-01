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    Рэшфорд основал книжный клуб, чтобы привить детям интерес к чтению

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд открыл книжный клуб для детей, сообщает Sky Sports.

    23-летний форвард хочет привить интерес к чтению детям из неблагополучных семей и будет раздавать книги бесплатно. Сообщается, что Рэшфорд будет сотрудничать с несколькими благотворительными организациями.

    • В октябре Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи.
    • Власти решили отметить июньскую кампанию Маркуса, в рамках которой он добился возвращения детям из неблагополучных семей бесплатного питания на лето.
    • Рэшфорд смог собрать 150 тысяч фунтов стерлингов на питание для британских школьников.

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    Источник: Sky Sports

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