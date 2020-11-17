Рэшфорд основал книжный клуб, чтобы привить детям интерес к чтению

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд открыл книжный клуб для детей, сообщает Sky Sports.
23-летний форвард хочет привить интерес к чтению детям из неблагополучных семей и будет раздавать книги бесплатно. Сообщается, что Рэшфорд будет сотрудничать с несколькими благотворительными организациями.
- В октябре Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи.
- Власти решили отметить июньскую кампанию Маркуса, в рамках которой он добился возвращения детям из неблагополучных семей бесплатного питания на лето.
- Рэшфорд смог собрать 150 тысяч фунтов стерлингов на питание для британских школьников.
Источник: Sky Sports