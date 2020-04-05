Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рэшфорд собрал 150 тысяч на питание для британских школьников

Рэшфорд собрал 150 тысяч на питание для британских школьников

5 апреля 2020, 00:59
1

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд запустил в социальных сетях акцию FareShare, в рамках которой собирает деньги на питание британских школьников. Часть из них лишилась бесплатных обедов ввиду закрытия учебных учреждений.

Рэшфорд смог собрать 150 тысяч фунтов стерлингов. Они помогут 600 тысячам нуждающихся детей.

  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 59000 человек.
  • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ пятым.
  • Сезон АПЛ не возобновится, пока это не будет безопасно.

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ц
1586072966
Реально классный футболист и человек!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+