Рэшфорд собрал 150 тысяч на питание для британских школьников

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд запустил в социальных сетях акцию FareShare, в рамках которой собирает деньги на питание британских школьников. Часть из них лишилась бесплатных обедов ввиду закрытия учебных учреждений.

Рэшфорд смог собрать 150 тысяч фунтов стерлингов. Они помогут 600 тысячам нуждающихся детей.