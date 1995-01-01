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    Радимов: «Если бы не удаление, Россия выиграла бы матч с Турцией»

    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал результат матча Лиги наций с Турцией.

    «В современном футболе многое решают детали. Команды более-менее равные, поэтому выигрывает тот, кто меньше ошибается. Чем выше уровень сопротивления, тем меньше ошибок прощаются. Турция выше уровнем, чем Молдавия, а теперь представьте, если бы это была Германия. Надо быть сконцентрированными все 90 минут.

    Очень правильно была построена тактика. Задача нашей сборной состояла в том, чтобы не проходили сквозные передачи и турки играли во фланги. Заставляли выбивать мяч, игроки оставались один в один, ничего страшного не происходило.

    Турки испытывали проблемы с выходом из обороны. При получении мяча российские футболисты максимально быстро атаковали, соперники не успевали перестроиться, поэтому создавались голевые моменты.

    Оздоев совершил ошибку, отдав передачу назад, но Семенов стоял на двух ногах и не ждал этой ошибки. Если бы в атаке был Холанд, он бы убежал, даже сфолить бы никто не успел. В эпизоде со вторым голом Черышев потерял мяч, а Миранчук не побежал в штрафную, где создалось численное преимущество турецкой сборной.

    После удаления перестроились хорошо, в перерыве тренеры подсказали. Можно с уверенностью сказать, что мы бы выиграли этот матч, если бы не удаление», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

    • Сборная Россия проиграла Турции со счетом 2:3.
    • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -111

      Alex_MI_5 11 минут назад

      Буланов такой недалекий, как все бзенитики

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      Рейтинг: +5503

      САДЫЧОК 31 минуту назад

      Радимов: «Если бы не удаление....Если , бы не Черчесов-то играли в дивизионе А !

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