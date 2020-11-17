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  • Радимов: «Если бы не удаление, Россия выиграла бы матч с Турцией»

Радимов: «Если бы не удаление, Россия выиграла бы матч с Турцией»

17 ноября 2020, 08:59
13

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал результат матча Лиги наций с Турцией.

«В современном футболе многое решают детали. Команды более-менее равные, поэтому выигрывает тот, кто меньше ошибается. Чем выше уровень сопротивления, тем меньше ошибок прощаются. Турция выше уровнем, чем Молдавия, а теперь представьте, если бы это была Германия. Надо быть сконцентрированными все 90 минут.

Очень правильно была построена тактика. Задача нашей сборной состояла в том, чтобы не проходили сквозные передачи и турки играли во фланги. Заставляли выбивать мяч, игроки оставались один в один, ничего страшного не происходило.

Турки испытывали проблемы с выходом из обороны. При получении мяча российские футболисты максимально быстро атаковали, соперники не успевали перестроиться, поэтому создавались голевые моменты.

Оздоев совершил ошибку, отдав передачу назад, но Семенов стоял на двух ногах и не ждал этой ошибки. Если бы в атаке был Холанд, он бы убежал, даже сфолить бы никто не успел. В эпизоде со вторым голом Черышев потерял мяч, а Миранчук не побежал в штрафную, где создалось численное преимущество турецкой сборной.

После удаления перестроились хорошо, в перерыве тренеры подсказали. Можно с уверенностью сказать, что мы бы выиграли этот матч, если бы не удаление», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

  • Сборная Россия проиграла Турции со счетом 2:3.
  • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.

Источник: «Матч ТВ»
Россия Турция Радимов Владислав
Комментарии (13)
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САДЫЧОК
1605596565
Радимов: «Если бы не удаление....Если , бы не Черчесов-то играли в дивизионе А !
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FanatSerj
1605598615
Ну а если бы не левый пеналь, то и на ничью наиграли. Хорошо что у УЕФА спонсор "Газпром" и ситуацию с судьями поляками решилась после одного матча.
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Давид59
1605599686
Семёнов!!! В следующей игре на двух ногах не стоять!!! Только на одной!!!
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NewLife
1605606083
Буланов и как тренер и как аналитик - не очень. "Турки испытывали проблемы с выходом из обороны." Только пепрвые 15 минут игры, а потом наши перестали особо прессинговать и больше стали ходить пешком. Все хорошо, гол забили, зарплата идет, шиш кебаб ждет, зачем перенапрягаться. Но вот на счет уровней разных сборных, тут Радимов блеснул логикой. Чем дальше в лес, тем больше партизанов!
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СвинкаСправедливости
1605610078
Спасибо скажем Оздоеву, разумеется.
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a s
1605615622
Eсли делаeте cтавки >>> stavka-info.ru
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Просто-333
1605667953
Если бы да кабы...
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zigbert
1605705513
На задний ум каждый горазд.
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nik55
1605717021
если бы ты был тренером Зенит 2 не был бы в заднице
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Hektor 84
1606141005
Буланов жжет!!! Если бы ваш кривоногий Оздоев не пульнул мяч назад, то и Семенов не фолил бы. Только логики я не вижу. Если бы не удаление то сборная победила бы. За счет чего? Наши на победу и не наиграли. Хреновый из тебя эксперт. Вот поэтому Газпром тебя и не допускает до зенита. Тебе то и зенит2 не понятно за какие заслуги доверили.
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