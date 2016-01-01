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    Шевченко – о коронавирусе в сборной Украины: «Если у нас будет достаточно игроков, сыграем с Швейцарией»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча Лиги наций со Швейцарией. Ранее коронавирус выявили у семи футболистов сборной.

    «Довызвали ребят в сборную, потому что они сдали утром тесты. Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу.

    Ждем повторные тесты. Если у нас будет достаточное число игроков для проведения матча, мы будем выходить и играть. Получим результаты тестов и будем готовить состав из доступных игроков на встречу.

    Если нужно будет сделать еще раз тесты – мы сделаем. Мы уважаем правила. Если местные власти постановят еще раз пройти тестирование, мы выполним это.

    Считаю, Швейцария и Украина заслужили право на участие в этом дивизионе Лиги наций. Это команды очень хорошего качества.

    Понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Мы постараемся сделать все лучшее, чтобы соревноваться с этой хорошей командой», – сказал Шевченко.

    • Перед матчем с Германией коронавирус выявили у четырех футболистов сборной Украины.
    • Вчера Украинская ассоциация футбола сообщила о трех новых случаях заражения коронавирусом в национальной команде.
    • Игра со Швейцарией состоится сегодня, 17 ноября.

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    Источник: Tribuna.com

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