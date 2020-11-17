Шевченко – о коронавирусе в сборной Украины: «Если у нас будет достаточно игроков, сыграем с Швейцарией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча Лиги наций со Швейцарией. Ранее коронавирус выявили у семи футболистов сборной.

«Довызвали ребят в сборную, потому что они сдали утром тесты. Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу.

Ждем повторные тесты. Если у нас будет достаточное число игроков для проведения матча, мы будем выходить и играть. Получим результаты тестов и будем готовить состав из доступных игроков на встречу.

Если нужно будет сделать еще раз тесты – мы сделаем. Мы уважаем правила. Если местные власти постановят еще раз пройти тестирование, мы выполним это.

Считаю, Швейцария и Украина заслужили право на участие в этом дивизионе Лиги наций. Это команды очень хорошего качества.

Понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Мы постараемся сделать все лучшее, чтобы соревноваться с этой хорошей командой», – сказал Шевченко.