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  • 18-летний полузащитник «Аякса» Гравенберх может перейти в «Ювентус»

18-летний полузащитник «Аякса» Гравенберх может перейти в «Ювентус»

16 ноября 2020, 20:28
4

«Ювентус» претендует на полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, которого по игровым качествам сравнивают с экс-хавбеком туринцев Полем Погба.

По информации Tuttosport, итальянский клуб рассчитывает опередить конкурентов в борьбе за 18-летнего голландца благодаря хорошим отношениям с его агентом Мино Райолой.

  • Гравенберх – воспитанник «Аякса».
  • За основную команду дебютировал в сентябре 2018 года.
  • С тех пор игрок забил четыре гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Голландия. Эредивизие Ювентус Аякс Гравенберх Райан Райола Мино
Комментарии (4)
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vmonomah17
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Михаил_Боярский
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Брали уже одного 18летнего из аякса. На банке сидит теперь.
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