18-летний полузащитник «Аякса» Гравенберх может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» претендует на полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, которого по игровым качествам сравнивают с экс-хавбеком туринцев Полем Погба.

По информации Tuttosport, итальянский клуб рассчитывает опередить конкурентов в борьбе за 18-летнего голландца благодаря хорошим отношениям с его агентом Мино Райолой.