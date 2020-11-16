18-летний полузащитник «Аякса» Гравенберх может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» претендует на полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, которого по игровым качествам сравнивают с экс-хавбеком туринцев Полем Погба.
По информации Tuttosport, итальянский клуб рассчитывает опередить конкурентов в борьбе за 18-летнего голландца благодаря хорошим отношениям с его агентом Мино Райолой.
- Гравенберх – воспитанник «Аякса».
- За основную команду дебютировал в сентябре 2018 года.
- С тех пор игрок забил четыре гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
Источник: Tuttosport