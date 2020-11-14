Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    18-летний полузащитник «Аякса» Гравенберх может перейти в «Ювентус»

    «Ювентус» претендует на полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, которого по игровым качествам сравнивают с экс-хавбеком туринцев Полем Погба.

    По информации Tuttosport, итальянский клуб рассчитывает опередить конкурентов в борьбе за 18-летнего голландца благодаря хорошим отношениям с его агентом Мино Райолой.

    • Гравенберх – воспитанник «Аякса».
    • За основную команду дебютировал в сентябре 2018 года.
    • С тех пор игрок забил четыре гола и сделал три ассиста в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kriwosheewvalera 27 минут назад

      СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- https://bit.vodka/xsex

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1057

      vmonomah17 49 минут назад

      Если уйдет в юве, то будет как проститутка по арендам прыгать, а в аяксе уже за пару сезонов будет иметь возможност себе сделать имя.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80575
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru