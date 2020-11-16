Бускетс избежал серьезной травмы

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса.

32-летний футболист травмировался во время матча Лиги наций между сборными Испании и Швейцарии (1:1).

Пресс-служба национальной команды сообщила, что у хавбека диагностировано легкое растяжение внешней коллатеральной связки левого колена.

Позднее Бускетс прошeл еще одно медицинское обследование, по итогам которого медицинский штаб решил, что игрок сможет вернуться на поле через неделю. То есть повреждение оказалось несерьезным.