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    Шварц – о стиле «Динамо»: «Даже против фаворитов не станем сидеть в защите»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своих футбольных принципах.

    — Ваша смелая игра в «Майнце» кого-то порадовала, но кого-то и насторожила. Раздавались голоса — не хотелось бы от «Зенита» получить 0:8.

    — Посмотрим. Можно ведь вспомнить не только поражения, но и победы «Майнца», скажем, в Дортмунде, или над тем же «Лейпцигом».

    Не стоит думать, что моя тактика такова: в любой встрече бежать в атаку без оглядки на собственные ворота. У нас нет цели против мощных соперников получать 60-70 процентов владения мячом.

    Мое представление другое: даже против фаворитов не станем сидеть исключительно в защите, обороняясь низким блоком и выбивая мячи куда попало в надежде, что у соперника черный день. Нет, даже против сильных команд хотим обороняться активно и пытаться показать в атаке то, над чем работаем на тренировках.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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