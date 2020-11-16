Семенов, Кудряшов и Зобнин покинули сборную и вылетели в расположение своих клубов

Пресс-служба сборной России рассказала о футболистах, которые не полетят с командой в Белград на матч Лиги наций против сборной Сербии.

«Сегодня в 17:00 сборная России вылетит из Стамбула в Белград, где 18 ноября встретится с Сербией в матче Лиги наций. С командой отправились 24 футболиста.

Дисквалифицированные на ближайшую игру Роман Зобнин, Фeдор Кудряшов и Андрей Семeнов вылетели в расположение своих клубов, а Матвей Сафонов, у которого выявлен сомнительный тест на коронавирус, в данный момент ждeт перепроверки результатов в Стамбуле», – сообщает пресс-служба сборной.