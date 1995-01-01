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    Семенов, Кудряшов и Зобнин покинули сборную и вылетели в расположение своих клубов

    Пресс-служба сборной России рассказала о футболистах, которые не полетят с командой в Белград на матч Лиги наций против сборной Сербии.

    «Сегодня в 17:00 сборная России вылетит из Стамбула в Белград, где 18 ноября встретится с Сербией в матче Лиги наций. С командой отправились 24 футболиста.

    Дисквалифицированные на ближайшую игру Роман Зобнин, Фeдор Кудряшов и Андрей Семeнов вылетели в расположение своих клубов, а Матвей Сафонов, у которого выявлен сомнительный тест на коронавирус, в данный момент ждeт перепроверки результатов в Стамбуле», – сообщает пресс-служба сборной.

    • Матч с Сербией состоится 18 ноября.
    • Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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