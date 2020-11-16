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    Павлюченко – о матче с Турцией: «Марциняк внаглую убил нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу было видно»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал судейство в матче пятого тура Лиги наций против Турции.

    • Россияне проиграли со счетом 2:3.
    • Встречу обслуживал польский рефери Шимон Марциняк.

    «Вчерашние арбитры матча – негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча.

    Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо.

    Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу», – сказал Павлюченко.

    Черчесов отказался комментировать судейство в матче Турция – Россия

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии35
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      Рейтинг: +967

      нейтральныйкакникто 53 секунды назад

      Поляки , Румыны ...., Рома кто ещё? ..... Лучше подскажи кто любит, ну и причины любви и нелюбви. Кстати, а что скажешь про жёлтые Кудряшову и Фомину?- Тоже не прав?

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      Рейтинг: +5497

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Павлюченко-буратино , приплёл политику. Если так будут играть -то и следующие матчи проиграют !

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      Рейтинг: +3664

      Cleaner 24 минуты назад

      Оздоев своей свечой подставил сборную. У Поляка был повод дать красную - он ее дал. Очень долго после удаления приходили в себя. Непозволительно долго. Попустили два подряд. Турецкая сборная это команда, которую можно и в меньшинстве обыгрывать.

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      Рейтинг: +4126

      Давид59 25 минут назад

      Да, судьи отсудили крайне спорно. Но Рома такие вещи лучше бы на кухне говорил. А не публично

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      Рейтинг: +9128

      JTherry 41 минуту назад

      Павлюченко: "Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику"...
      Рома начинай гадать на ромашке: любит-не любит...

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      Рейтинг: +2071

      FENIX-SL 51 минуту назад

      ума палата
      в общем то на счет данного игрочишки не было и сомнений в этом плане
      разжигать ненависть между народами лишний раз ОЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

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      Рейтинг: +1141

      alll-333 1 час назад

      Забей на один больше и не будет никаких вопросов. А если не могёщь- зачем плакаться? Типа при нём лучше было. Так же матчи сливали кривоногие...

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      Рейтинг: +2263

      Из Твери Леха 1 час назад

      Вся претензия должна быть к Уефа из-за отсутсвия vara. Лично я не думаю, что этот поляк как-то предвзято судил из-за одной только ненависти к русским. Какой смысл?) Матч особо ниче не решает, турнир второстепенный, туркам тоже не особо интересен. Мало мотивации. Скорее всего просто ошибся в случае с пенальти, все ж в динамике было. Вот когда Россию точно засуживали, так это в матче против Болгарии в 97-ом.

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      Рейтинг: +16317

      silver29 1 час назад

      Павлюченко про "игру" Оздоева ничего не хочет рассказать ? За один пас через себя, не глядя сопернику надо гнать из сборной на всегда (((( это верх не профессионализма. Это его два привезенных гола убили игру ((((

      9
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      Рейтинг: +15945

      slavutiq70 1 час назад

      Да всё вам судьи везде виноваты,,а играть на полную не пробовали???выходите и ходите пешком как пенсионеры,,

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