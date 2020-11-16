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  • Павлюченко – о матче с Турцией: «Марциняк внаглую убил нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу было видно»

Павлюченко – о матче с Турцией: «Марциняк внаглую убил нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу было видно»

16 ноября 2020, 11:30
32

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал судейство в матче пятого тура Лиги наций против Турции.

  • Россияне проиграли со счетом 2:3.
  • Встречу обслуживал польский рефери Шимон Марциняк.

«Вчерашние арбитры матча – негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча.

Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо.

Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу», – сказал Павлюченко.

Черчесов отказался комментировать судейство в матче Турция – Россия

Источник: Sport24
Турция Россия Павлюченко Роман Марциняк Шимон
Комментарии (32)
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polt
1605516775
Матч с Сербией тоже поляк будет судить. Не видать нам первого места, так выходит? Самим надо не косячить, как Оздоев , с его супер отыгрыша назад все и приехало.
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NewLife
1605517401
Хотел сказать в адрес павлюченко что-то матерное, но воздержался, а то забанят опять.
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Viper for CSKA
1605518269
Ну да, естественно виноват арбитр, а не бездарная игра сборной и тренер, который ей её поставил. Пенальти - естественно крайне спорный, но по удалению вопросов нет. Это фол последней надежды. Сыграл Семёнов откровенно неуклюже и неосмотрительно. Видимо, не ожидал такой подлянки от партнёра. К чему тут рассказы об убийстве, если играли откровенно убого? Опять ура-патриотические бредни. Польскую национальность вытащили ещё. Мракобесы охранительские. Снова виноваты все: пшеки, хохлы, пиндосы, Сорос, но только не система подготовки футболистов и тренеров, выстроенная в стране, не РФС и не Минспорта. Все вокруг виноваты, а мы - жертвы произвола. Противно.
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slavа0508
1605520723
Да всё вам судьи везде виноваты,,а играть на полную не пробовали???выходите и ходите пешком как пенсионеры,,
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Просто-333
1605522212
Забей на один больше и не будет никаких вопросов. А если не могёщь- зачем плакаться? Типа при нём лучше было. Так же матчи сливали кривоногие...
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JTherry
1605523488
Павлюченко: "Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику"... Рома начинай гадать на ромашке: любит-не любит...
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Давид59
1605524444
Да, судьи отсудили крайне спорно. Но Рома такие вещи лучше бы на кухне говорил. А не публично
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САДЫЧОК
1605524588
Павлюченко-буратино , приплёл политику. Если так будут играть -то и следующие матчи проиграют !
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нейтральныйкакникто
1605525913
Поляки , Румыны ...., Рома кто ещё? ..... Лучше подскажи кто любит, ну и причины любви и нелюбви. Кстати, а что скажешь про жёлтые Кудряшову и Фомину?- Тоже не прав?
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zigbert
1605614223
Ошибка была лишь с назначением пенальти. Обвинить арбитра в предвзятости сложно. Такой пенальти мог поставить и не поляк. Но главное не в этом а в отсутствии var.
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