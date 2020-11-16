Павлюченко – о матче с Турцией: «Марциняк внаглую убил нашу сборную. Поляки русских не любят, это сразу было видно»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал судейство в матче пятого тура Лиги наций против Турции.

Россияне проиграли со счетом 2:3.

Встречу обслуживал польский рефери Шимон Марциняк.

«Вчерашние арбитры матча – негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча.

Польский арбитр внаглую убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо.

Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу было видно по матчу», – сказал Павлюченко.

Черчесов отказался комментировать судейство в матче Турция – Россия