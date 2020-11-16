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  • Черчесов отказался комментировать судейство в матче Турция – Россия

Черчесов отказался комментировать судейство в матче Турция – Россия

16 ноября 2020, 07:20
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не захотел обсуждать работу арбитров в матче пятого тура Лиги наций против Турции.

  • Россияне проиграли со счетом 2:3.
  • Встречу обслуживал Шимон Марциняк.
  • Польский рефери в первом тайме удалил Андрея Семенова, а в начале второго – назначил пенальти в ворота российской команды.

«Не хотел бы это (судейство) обсуждать. Понятно, что решения судьи – часть игры, но я бы не хотел говорить на эту тему», – сказал Черчесов.

Черчесов: «Даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции»

Черчесов: «Турки не знали, как против нас играть»

Источник: «Р-Спорт»
Турция Россия Черчесов Станислав Марциняк Шимон
Комментарии (3)
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Давид59
1605512241
Тут было два варианта: либо похвалить, либо то, что сказал. Редкий случай, когда соглашусь с Черчесовым
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Вомбат
1605515338
Как бы я ни относился к тренерскому уровню Черчесова не могу не отдать ему должное как публичному лицу и менеджеру.
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FanatSerj
1605525988
Правильно, дело тренера тренировать, у этих нехороших людей мы и сами обсудим )))
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