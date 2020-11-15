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    Черчесов отказался комментировать судейство в матче Турция – Россия

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не захотел обсуждать работу арбитров в матче пятого тура Лиги наций против Турции.

    • Россияне проиграли со счетом 2:3.
    • Встречу обслуживал Шимон Марциняк.
    • Польский рефери в первом тайме удалил Андрея Семенова, а в начале второго – назначил пенальти в ворота российской команды.

    «Не хотел бы это (судейство) обсуждать. Понятно, что решения судьи – часть игры, но я бы не хотел говорить на эту тему», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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