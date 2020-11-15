Черчесов: «Даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Лиги наций против Турции (2:3).

«Жалко, что не было зрителей. Да, они болели бы против нас, но это бы добавляло нам определенного куража.

Игра разделилась на три фазы. Первая – до удаления. Вторая – пять-десять минут после удаления. Третья – весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки», – сказал Черчесов.