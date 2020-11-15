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  • Черчесов: «Даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции»

Черчесов: «Даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции»

15 ноября 2020, 23:00
25

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Лиги наций против Турции (2:3).

«Жалко, что не было зрителей. Да, они болели бы против нас, но это бы добавляло нам определенного куража.

Игра разделилась на три фазы. Первая – до удаления. Вторая – пять-десять минут после удаления. Третья – весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки», – сказал Черчесов.

Источник: «Чемпионат»
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (25)
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Владислав Vlad
1605470807
Всё верно. Виноваты власти Турции, которые не пустили зрителей.)))) Усилили атаку Ерохиным вместо нападающего.)))
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Lester84
1605472300
Вот это уровень отмазок - не было турецких болельщиков на матче, иначе бы сыграли по-другому))) Логика железобетонная. У меня сложилось такое впечатление, что усатому не кайф выходить из группы B. Уже второй раз подряд в Лиге наций сборная начинает бодро, а потом тупо сливается. Ибо в группе А нашей сбродной покажут ее истинный уровень, и отделают как бог черепашку, как это сейчас происходит например со сборной Боснии. За непонятные ничьи и проигрыши с минимальным счетом от соперников среднего уровня спроса меньше, чем от разгромов от топ-сборных. Видимо Космос-Стас тупо держится зубами за свое место
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vlad1969
1605473678
ДАЖЕ СЛОВ НЕТ)))) ОБОСРАЛИСЬ И ВИСИМ НА ВОЛОСКЕ))))
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polt
1605473723
В задницу себе засунь свой достойный исторический проигрыш.
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inzek
1605473890
усатые отмазки
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Plyash
1605474418
Чабан в наглую считает нас всех идиотами,херло заслуженное.В глаза всем чушь порет -не хватало ему турецких зрителей,да все замены сделал на усиление.Это же надо было такое наплести,бредятина сивой кобылы от чабана,обкурился видимо.
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Axe111
1605475559
Очередное жалкое оправдание !!!! ОБОСРАЛИСЬ КАК ОБЫЧНО ВОТ ИИВСЕ!!!! УЖАС
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нейтральныйкакникто
1605496536
После таких заявлений, на Черчесове, как на тренере сборной , можно ставить крест. А от СБОРИЩА этих футболёров, болельщики больше не увидят побед над сборными из первой 30-ки.Удача с другими- будет преподносится как ВЕЛИКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
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sobaka120982
1605502276
Г.мно а не команда становится , а усатый себя только тешит....
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portero
1605515977
Новая фишка, достойно проигрывать слабым соперникам... Пора в ФНЛ учиться тренировать...
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