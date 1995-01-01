Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Черчесов: «Даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Лиги наций против Турции (2:3).

    «Жалко, что не было зрителей. Да, они болели бы против нас, но это бы добавляло нам определенного куража.

    Игра разделилась на три фазы. Первая – до удаления. Вторая – пять-десять минут после удаления. Третья – весь остальной матч. Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции. В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки», – сказал Черчесов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:00
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9052

      paracetamol 2 минуты назад

      Про замены лучшеб молчал, одна неудачнее другой. Ты зачем Черышева поменял, старый хрен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5716

      Владислав Vlad 3 минуты назад

      Всё верно. Виноваты власти Турции, которые не пустили зрителей.))))
      Усилили атаку Ерохиным вместо нападающего.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      alefreddy 4 минуты назад

      Зачем Заболотный там и чудак Оздоев

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5716

      Владислав Vlad > alefreddy 3 минуты назад

      Наверное приплачивают? )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80508
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru