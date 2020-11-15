Варан – о минимальной победе в Португалии: «Можем гордиться такой игрой»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал исход матча пятого тура лиги А Лиги наций против Португалии (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Н’Голо Канте.

«Это был лучший наш матч за последние месяцы. Мы были очень хороши в атаке и всей командой хорошо оборонялись. Можем гордиться игрой», – полагает Варан.