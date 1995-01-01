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    Варан – о минимальной победе в Португалии: «Можем гордиться такой игрой»

    Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал исход матча пятого тура лиги А Лиги наций против Португалии (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Н’Голо Канте.

    «Это был лучший наш матч за последние месяцы. Мы были очень хороши в атаке и всей командой хорошо оборонялись. Можем гордиться игрой», – полагает Варан.

    • Французы в октябре сыграют в плей-офф Лиги наций.
    • В последнем туре группового этапа Франция сыграет со Швецией.
    • Португалия сложила полномочия действующего победителя Лиги наций.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2068

      FENIX-SL 3 часа назад

      ОЧЕНЬ ХОРОШИ В АТАКЕ?)

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