Варан – о минимальной победе в Португалии: «Можем гордиться такой игрой»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал исход матча пятого тура лиги А Лиги наций против Португалии (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Н’Голо Канте.
«Это был лучший наш матч за последние месяцы. Мы были очень хороши в атаке и всей командой хорошо оборонялись. Можем гордиться игрой», – полагает Варан.
- Французы в октябре сыграют в плей-офф Лиги наций.
- В последнем туре группового этапа Франция сыграет со Швецией.
- Португалия сложила полномочия действующего победителя Лиги наций.
Источник: УЕФА