Сантуш: «Поражение от Франции – моя ответственность, не надо сваливать вину на команду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итог матча пятого тура Лиги наций против Франции (0:1). Единственный мяч забил Н’Голо Канте.

«Это было не то, что я ожидал. Это моя ответственность, не надо сваливать вину на команду. У нас были трудности. В первом тайме мы не делали верные передачи. Были робки, плохо продвигались. Во втором тайме у нас было три-четыре возможности сравнять счет», – сказал Сантуш RTP.