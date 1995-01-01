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    Сантуш: «Поражение от Франции – моя ответственность, не надо сваливать вину на команду»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итог матча пятого тура Лиги наций против Франции (0:1). Единственный мяч забил Н’Голо Канте.

    «Это было не то, что я ожидал. Это моя ответственность, не надо сваливать вину на команду. У нас были трудности. В первом тайме мы не делали верные передачи. Были робки, плохо продвигались. Во втором тайме у нас было три-четыре возможности сравнять счет», – сказал Сантуш RTP.

    • Франция вышла в плей-офф, Португалия сложила с себя полномочия действующего победителя Лиги наций.
    • Криштиану Роналду провел за карьеру пять матчей против действующих чемпионов мира и ни в одном не забил.
    • В последнем туре Португалия сыграет с Хорватией (17 ноября).

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    Источник: RTP

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