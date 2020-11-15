Сантуш: «Поражение от Франции – моя ответственность, не надо сваливать вину на команду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итог матча пятого тура Лиги наций против Франции (0:1). Единственный мяч забил Н’Голо Канте.
«Это было не то, что я ожидал. Это моя ответственность, не надо сваливать вину на команду. У нас были трудности. В первом тайме мы не делали верные передачи. Были робки, плохо продвигались. Во втором тайме у нас было три-четыре возможности сравнять счет», – сказал Сантуш RTP.
- Франция вышла в плей-офф, Португалия сложила с себя полномочия действующего победителя Лиги наций.
- Криштиану Роналду провел за карьеру пять матчей против действующих чемпионов мира и ни в одном не забил.
- В последнем туре Португалия сыграет с Хорватией (17 ноября).
Источник: RTP