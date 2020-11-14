«Манчестер Юнайтед» не планирует возвращать Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед».

По информации Manchester Evening News, трансфер 35-летнего футболиста не входит в планы английского клуба.

В «МЮ» понимают, что покупка португальца и его зарплата окажут сильное давление на бюджет в условиях финансового кризиса.

Роналду играл на «Олд Траффорд» с 2003 по 2009 год, после чего ушел в «Реал».