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    «Манчестер Юнайтед» не планирует возвращать Роналду

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Manchester Evening News, трансфер 35-летнего футболиста не входит в планы английского клуба.

    В «МЮ» понимают, что покупка португальца и его зарплата окажут сильное давление на бюджет в условиях финансового кризиса.

    Роналду играл на «Олд Траффорд» с 2003 по 2009 год, после чего ушел в «Реал».

    • Форвард выступает за «Ювентус» с 2018 года.
    • Роналду забил 71 гол и сделал 19 ассистов в 94 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Manchester Evening News

    Английская газета, которая выходит шесть дней в неделю. Основана в 1868 году. Ежедневный тираж - почти 40 тысяч экземпляров.

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