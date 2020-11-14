«Манчестер Юнайтед» не планирует возвращать Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед».
По информации Manchester Evening News, трансфер 35-летнего футболиста не входит в планы английского клуба.
В «МЮ» понимают, что покупка португальца и его зарплата окажут сильное давление на бюджет в условиях финансового кризиса.
Роналду играл на «Олд Траффорд» с 2003 по 2009 год, после чего ушел в «Реал».
- Форвард выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- Роналду забил 71 гол и сделал 19 ассистов в 94 матчах.
Источник: Manchester Evening News
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