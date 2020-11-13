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Вайсс объявил об уходе из сборной Грузии после поражения от Северной Македонии

13 ноября 2020, 09:48

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс объявил об отставке после поражения в финальном матче плей-офф Лиги наций от Северной Македонии (0:1).

«Я беру на себя ответственность за поражение. На нас надеялись в Грузии, но мы проиграли. Сегодня соперник был лучше, они заслуженно вышли в финальную часть Евро.

Мы пробили по их воротам всего один раз. Так быть не должно. Моя работа в сборной Грузии завершится после двух матчей Лиги наций. Грустно заканчивать вот так», – сказал Вайсс после матча.

Источник: сайт УЕФА
Чемпионат Европы Грузия Северная Македония Вайсс Владимир
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