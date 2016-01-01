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    Кроос – о возможном создании европейской Премьер-лиги: «ФИФА и УЕФА хотят высосать все силы из игроков. Мы всего лишь их марионетки»

    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не одобряет возможное создание европейской Премьер-лиги. По мнению немца, новый турнир перегрузит футболистов.

    «Появление таких идей мне говорят о том, что футболисты – это всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА. Новые турниры создаются для того, чтобы высосать из нас все силы и заработать как можно больше денег. Когда все работает, лучше оставить как есть», – сказал Кроос Goal.

    • Десять европейских клубов ведут переговоры по созданию лиги под эгидой ФИФА.
    • Турнир планируют запустить в 2022 году.
    • «Реал» идет в Примере четвертым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11858

      Garrincha58 11 минут назад

      сами игроки и виноваты требуя огромные зарплаты они теперь как рабы и все кто рядом с футболом тоже хотят много получать, а чтобы было много бабла значит кому то надо много играть

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      Рейтинг: +5408

      Viper for CSKA 1 час назад

      Лучше бы Лигу Наций отменили, эксплуататоры. Травма на травме у игроков. Ливерпулю скоро Адриана придется в центр обороны ставить.

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