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  • Кроос – о возможном создании европейской Премьер-лиги: «ФИФА и УЕФА хотят высосать все силы из игроков. Мы всего лишь их марионетки»

Кроос – о возможном создании европейской Премьер-лиги: «ФИФА и УЕФА хотят высосать все силы из игроков. Мы всего лишь их марионетки»

11 ноября 2020, 20:27
7

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не одобряет возможное создание европейской Премьер-лиги. По мнению немца, новый турнир перегрузит футболистов.

«Появление таких идей мне говорят о том, что футболисты – это всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА. Новые турниры создаются для того, чтобы высосать из нас все силы и заработать как можно больше денег. Когда все работает, лучше оставить как есть», – сказал Кроос Goal.

  • Десять европейских клубов ведут переговоры по созданию лиги под эгидой ФИФА.
  • Турнир планируют запустить в 2022 году.
  • «Реал» идет в Примере четвертым.

Источник: Goal
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Кроос Тони
Комментарии (7)
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Viper for CSKA
1605116007
Лучше бы Лигу Наций отменили, эксплуататоры. Травма на травме у игроков. Ливерпулю скоро Адриана придется в центр обороны ставить.
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Garrincha58
1605119976
сами игроки и виноваты требуя огромные зарплаты они теперь как рабы и все кто рядом с футболом тоже хотят много получать, а чтобы было много бабла значит кому то надо много играть
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Валерий2705
1605126258
Бедный, ну не тянешь уже, заканчивай карьеру.
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zigbert
1605172901
Неужели ФИФА станет обычной марионеткой под давлением толстосумов?
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