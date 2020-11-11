Кроос – о возможном создании европейской Премьер-лиги: «ФИФА и УЕФА хотят высосать все силы из игроков. Мы всего лишь их марионетки»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не одобряет возможное создание европейской Премьер-лиги. По мнению немца, новый турнир перегрузит футболистов.
«Появление таких идей мне говорят о том, что футболисты – это всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА. Новые турниры создаются для того, чтобы высосать из нас все силы и заработать как можно больше денег. Когда все работает, лучше оставить как есть», – сказал Кроос Goal.
- Десять европейских клубов ведут переговоры по созданию лиги под эгидой ФИФА.
- Турнир планируют запустить в 2022 году.
- «Реал» идет в Примере четвертым.
Источник: Goal