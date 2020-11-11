Антон Миранчук – брату: «Ну че, Лех, кто в «Аталанту» поедет на этот раз?»

Братья Миранчуки пошутили над тем, кто из них вернется в «Аталанту» после ноябрьских матчей сборной России.
Футболисты решили этот вопрос с помощью игры в камень, ножницы, бумага. Победил Антон Миранчук.
«Кипу в номере заберeшь», – отреагировал на победу брата Алексей Миранчук.
«Кажется, нас раскрыли. Не показывайте это видео «Аталанте», – прокомментировала ролик пресс-служба «Локомотива».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.
- Он забил два гола в двух матчах («Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов и «Интеру» в Серии А).
Источник: твиттер сборной России