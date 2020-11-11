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    Антон Миранчук – брату: «Ну че, Лех, кто в «Аталанту» поедет на этот раз?»

    Братья Миранчуки пошутили над тем, кто из них вернется в «Аталанту» после ноябрьских матчей сборной России.

    Футболисты решили этот вопрос с помощью игры в камень, ножницы, бумага. Победил Антон Миранчук.

    «Кипу в номере заберeшь», – отреагировал на победу брата Алексей Миранчук.

    «Кажется, нас раскрыли. Не показывайте это видео «Аталанте», – прокомментировала ролик пресс-служба «Локомотива».

    • Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.
    • Он забил два гола в двух матчах («Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов и «Интеру» в Серии А).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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