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  • «Сочи» – о сомнительном тесте Заболотного: «Ошибка, с которой в ближайшее время разберутся»

«Сочи» – о сомнительном тесте Заболотного: «Ошибка, с которой в ближайшее время разберутся»

11 ноября 2020, 12:50
5

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что нападающий Антон Заболотный сдал сомнительный тест на коронавирус в сборной России.

«Антон сдавал тест несколько раз, все отрицательные. УЕФА вроде берут тесты и сами. Думаю, у них получился ошибочный результат, так как Антон уже переболел, у него есть антитела. Недавно мы сдавали, у него был большой показатель, он не мог сейчас так взять и заболеть. Мне кажется, там какая-то ошибка, с которой они в ближайшее время разберутся.

Ошибки в тестах возникают, они неидеальные. Сегодня-завтра разберутся, появится какая-нибудь информация. У нас в команде переболели все, поэтому такая новость для меня стала неожиданной. Не слышал, чтобы Заболотного сейчас отзывали из сборной. Какой смысл? Он сдавал, все было нормально, антитела есть. Скорее всего, в УЕФА все перепроверят и решат», – сказал Рубашко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Заболотный Антон
Комментарии (5)
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vladimir-7
1605089271
Сейчас заплатят и все результаты у Зе Болотного будут нормальные. А вот если будут положительные, значит в УЕФА не берут взятки.
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Axe111
1605091054
сочи-ошибка
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GreyDM
1605093305
"Сочи": Заболотный- это ошибка, с которой в ближайшее время разберутся)))
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