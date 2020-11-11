«Сочи» – о сомнительном тесте Заболотного: «Ошибка, с которой в ближайшее время разберутся»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что нападающий Антон Заболотный сдал сомнительный тест на коронавирус в сборной России.

«Антон сдавал тест несколько раз, все отрицательные. УЕФА вроде берут тесты и сами. Думаю, у них получился ошибочный результат, так как Антон уже переболел, у него есть антитела. Недавно мы сдавали, у него был большой показатель, он не мог сейчас так взять и заболеть. Мне кажется, там какая-то ошибка, с которой они в ближайшее время разберутся.

Ошибки в тестах возникают, они неидеальные. Сегодня-завтра разберутся, появится какая-нибудь информация. У нас в команде переболели все, поэтому такая новость для меня стала неожиданной. Не слышал, чтобы Заболотного сейчас отзывали из сборной. Какой смысл? Он сдавал, все было нормально, антитела есть. Скорее всего, в УЕФА все перепроверят и решат», – сказал Рубашко.