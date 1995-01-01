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    Безуглов – об отличной форме Жиркова: «Это генетика. У него уникальные скоростно-силовые показатели»

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, за счет чего Юрию Жиркову удается сохранять отличную форму в 37 лет.

    «Это генетика. У него уникальные скоростно-силовые показатели, формирующие ускоренное восстановление. Он, как и Сергей Игнашевич, очень быстро восстанавливается после матчей. Также сказывается отсутствие в молодости операций на крупных суставах.

    К тому же, Юрий любит футбол и умеет в него играть. Эти показатели позволяют ему оставаться в топе и в 37 лет. Уверен, что в следующем году он сможет спокойно играть и за свою команду, и за сборную», – сказал Безуглов.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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