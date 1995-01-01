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    Главный врач сборной России рассказал о состоянии Головина и Баринова

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о восстановлении от травм полузащитников Дмитрия Баринова и Александра Головина.

    «Баринов показывает пример профессионализма и самоотверженности, регулярно все выполняет, пашет в хорошем режиме. Ожидаем, что у же в декабре он будет работать на поле и с первых сборов приступит к тренировкам с командой. Пока у него все идет хорошо. Но надо понимать, что пластика передней крестообразной связки – непростая операция.

    У Саши Головина есть устойчивая положительная динамика. Мы с ним все время на связи. Планируется, что после 20 ноября он приступит к тренировкам с командой. В каком объеме — пока судить нельзя. Ожидаем, что до конца ноября Саша уже сыграет», — сказал Безуглов в видео на ютуб-канале сборной.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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