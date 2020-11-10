«Ты всегда был настоящим вожаком на поле». Семин поздравил Овчинникова с 50-летием

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил тренера ЦСКА Сергея Овчинникова с 50-летним юбилеем.

«Сергей! Поздравляю с 50-летием! Ты всегда был настоящим вожаком на футбольном поле. Я провeл с тобой много счастливых дней в своей тренерской карьере! Будь здоров дорогой. Счастья твоей семье! Верю, что у тебя будет много тренерских побед!», – написал Семин в инстаграме.

Овчинников становился чемпионом России в составе «Локомотива» под руководством Семина в 2002 и 2004 году.