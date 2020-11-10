Худяков – о задержках по зарплате в «Тамбове»: «Только из-за коронавируса»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о задержках по зарплате в клубе.

«Речь идет о задержке платежей в связи с ситуацией с коронавирусом во всей нашей стране. Только из-за этого. Я знаю, что деньги на этот сезон нам подтвердили, они заложены. Я не думаю, что кто-то что-то специально делает. Здесь идет задержка, и все», – сказал Худяков.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.

По информации Ильи Казакова, «Тамбов» может объединиться с «Кубанью».

Худяков – о переезде «Тамбова» в другой город: «Все это делалось не для того, чтобы куда-то переезжать»