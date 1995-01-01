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    Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет 10 ноября в «Лужниках»

    РФС назвал дату и место проведения жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

    Мероприятие состоится во вторник, 10 ноября, на стадионе «Лужники». Начало – в 15:00 по московскому времени.

    Пары участников определят генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин. Ведущим будет комментатор Виктор Гусев. По видеосвязи в жеребьевке примут участие легенды и действующие футболисты клубов 1/8 финала Кубка, которые поделятся ожиданиями от раунда плей-офф.

    Полный список команд, которые сыграют в 1/8 финала Кубка России доступен по ссылке.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11341

      KLIM777 1 час назад

      надо было Рональдиньо еще пригласить на такое событие

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      Рейтинг: +10487

      Skull_Boy 3 часа назад

      Самый тупой формат кубка, хотя чему тут удивляться Россия же

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