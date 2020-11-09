Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет 10 ноября в «Лужниках»

РФС назвал дату и место проведения жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

Мероприятие состоится во вторник, 10 ноября, на стадионе «Лужники». Начало – в 15:00 по московскому времени.

Пары участников определят генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин. Ведущим будет комментатор Виктор Гусев. По видеосвязи в жеребьевке примут участие легенды и действующие футболисты клубов 1/8 финала Кубка, которые поделятся ожиданиями от раунда плей-офф.

Полный список команд, которые сыграют в 1/8 финала Кубка России доступен по ссылке.