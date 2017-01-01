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    Погребняк: «При всем уважении, «Спартак» не будет бороться за чемпионство»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк не верит в чемпионские перспективы «Спартака». В 14-м туре РПЛ команды сыграли вничью (2:2).

    «При всeм уважении, «Спартак» в этом году не будет бороться за чемпионство. Я не говорю только по сегодняшней игре. За чемпионство будут бороться ЦСКА и «Зенит».

    К «Спартаку» у наших команд особое отношение. И в плане настроя, и в плане отношения к делу. Естественно, это всe подогревается. Мы хотели взять три очка в матче со «Спартаком». И не важно, что нас разделяет десять пунктов. Тем более, все знают, что «Урал» умеет играть против топовых команд», – сказал экс-форвард «Спартака».

    • Москвичи только ввиду дополнительных показателей не лидируют в таблице.
    • «Урал» идет 11-м.
    • Погребняк – воспитанник «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8840

      JTherry 10 минут назад

      Погреб, из тебя эксперт, как из Буланова тренер)

      0
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      Рейтинг: +2316

      Genz 34 минуты назад

      Что, ЦСКА г.ан.до.ны чемпион?
      Они всегда играют,как с фейенордом . Виляют финтами на ровном месте . Толк нулевой от команды

      0
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      Рейтинг: +109

      RUSSIANPOWER 44 минуты назад

      При всем уважении, на грех и кочерга стреляет.

      2
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      Рейтинг: +4729

      NewLife 49 минут назад

      Получили от судьи очко и раскудахтались.

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