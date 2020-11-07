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  • Погребняк: «При всем уважении «Спартак» не будет бороться за чемпионство»

Погребняк: «При всем уважении «Спартак» не будет бороться за чемпионство»

7 ноября 2020, 20:19
39

Нападающий «Урала» Павел Погребняк не верит в чемпионские перспективы «Спартака». В 14-м туре РПЛ команды сыграли вничью (2:2).

«При всeм уважении «Спартак» в этом году не будет бороться за чемпионство. Я не говорю только по сегодняшней игре. За чемпионство будут бороться ЦСКА и «Зенит».

К «Спартаку» у наших команд особое отношение. И в плане настроя, и в плане отношения к делу. Естественно, это всe подогревается. Мы хотели взять три очка в матче со «Спартаком». И не важно, что нас разделяет десять пунктов. Тем более, все знают, что «Урал» умеет играть против топовых команд», – сказал экс-форвард «Спартака».

  • Москвичи только ввиду дополнительных показателей не лидируют в таблице.
  • «Урал» идет 11-м.
  • Погребняк – воспитанник «Спартака».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Погребняк Павел
Комментарии (39)
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NewLife
1604769891
Получили от судьи очко и раскудахтались.
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RUSSIANPOWER
1604770153
При всем уважении, на грех и кочерга стреляет.
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JTherry
1604772183
Погреб, из тебя эксперт, как из Буланова тренер)
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Боцман59rus
1604774245
Пашка, тебе сорокет скоро, ну не надоело в сторону Тарасовки кудахтать? ....лучше жену предупреди, что Ютуб порнуху блокирует но есть и более лояльные ресурсы
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ySS
1604775319
Не ясно, кто будет бороться, а кто нет. Деревяха, смотрю, в эксперты наметил)
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Nevsky_RU
1604775729
У Плакуна и судей другая информация по этому сезону))
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alp
1604778300
спартак, концентрируясь на рпл играет 2-2 с Уралом........ интересно предположить, какой результат был бы у кб играй они, например с ренном ну или хотя бы с лацио.... а то тут у некоторых болельщиков пуканы за результаты более успешных клубов Очки рвет...
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dinar7777dinar
1604779593
судя по последним играм Женитовская деревенщина Погреб прав.
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Павелий
1604787482
Мне жаль, что такого урода выпустила наша академия имени великого Ф.Ф. Черенкова.
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Hektor 84
1604790341
Та что у этих ушлепанов пукан срывает от Спартака? Какие обиды? В свое время проявлять себя надо было, а не бегать и выбивать бабло у руководства.
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