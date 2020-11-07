Погребняк: «При всем уважении «Спартак» не будет бороться за чемпионство»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк не верит в чемпионские перспективы «Спартака». В 14-м туре РПЛ команды сыграли вничью (2:2).

«При всeм уважении «Спартак» в этом году не будет бороться за чемпионство. Я не говорю только по сегодняшней игре. За чемпионство будут бороться ЦСКА и «Зенит».

К «Спартаку» у наших команд особое отношение. И в плане настроя, и в плане отношения к делу. Естественно, это всe подогревается. Мы хотели взять три очка в матче со «Спартаком». И не важно, что нас разделяет десять пунктов. Тем более, все знают, что «Урал» умеет играть против топовых команд», – сказал экс-форвард «Спартака».