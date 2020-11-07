АПЛ. Дубль Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Эвертоном»

В матче восьмого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Эвертон» со счетом 3:1.

Мерсисайдская команда вышла вперед на 19-й минуте благодаря голу Бернарда, однако еще до перерыва Бруну Фернандеш оформил дубль, а в компенсированное ко второму тайму время дебютный мяч забил Эдинсон Кавани, что принесло итоговую победу гостям.

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Бернард, 19; 1:1 – Фернандеш, 25; 1:2 – Фернандеш, 32; 1:3 – Кавани, 90+5.

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