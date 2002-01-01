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    АПЛ. Дубль Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Эвертоном»

    В матче восьмого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Эвертон» со счетом 3:1.

    Мерсисайдская команда вышла вперед на 19-й минуте благодаря голу Бернарда, однако еще до перерыва Бруну Фернандеш оформил дубль, а в компенсированное ко второму тайму время дебютный мяч забил Эдинсон Кавани, что принесло итоговую победу гостям.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Бернард, 19; 1:1 – Фернандеш, 25; 1:2 – Фернандеш, 32; 1:3 – Кавани, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1111

      yarik1_78 2 часа назад

      Можно многое простить руководству М.Ю. за трансфер Фернандеша.

      0
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      Рейтинг: +1193

      21082014 3 часа назад

      исход матча предопределили две грубейшие ошибки в центре обороны Эвертона.ЦЗ-самое слабое место сейчас у команды Анчелотти.

      0
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      Рейтинг: +1291

      Marley Bob 3 часа назад

      Эвертон резко затормозил.в трёх последних играх- три поражения.трудно предположить с чем именно это связано.

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