Талалаев: «Я был готов пожертвовать чем угодно ради стажировки у Гасперини»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал коллегу из Италии, на которого ориентируется. Талалаев мечтал попасть к нему на стажировку.

– Давно не доводилось ездить на стажировки? Есть ли тренер, к которому вы бы сейчас поехали?

— Стажировка возможна только при ответном желании. Поехать, посмотреть недельный цикл, позаписывать тренировки — это одно. Совсем другое, это возможность пообщаться с тренером в открытую. Чтобы он рассказал о том плане, который у него есть, о построении и перестроении команды, о личностных характеристиках игроков. Чтобы дал тебе направляющие для этого цикла. Плюс, конечно, заключительная беседа. Тренеры очень зависят от результата, как и руководители клуба.

Безусловно, я бы поехал к Хансу-Дитеру Флику. Тот скачок, который совершила «Бавария» с его приходом, — это очень качественная работа. Год-два назад готов был отдать свободное время, огромные суммы, чем угодно пожертвовать для того, чтобы попасть к Джан Пьеро Гасперини. Как Юлиан Нагельсманн начинал с «Хоффенхаймом», так же и Гасперини.

Когда он начинал работу в «Аталанте», мало кто его понимал. Я говорил о желании попасть к нему еще до того, как «Аталанта» поднялась в первую пятерку итальянских клубов. Меня поражала его способность делать из ноунеймов игроков, за которыми охотятся самые большие клубы. Плюс умение интегрировать индивидуально сильные характеристики звезд в командную игру. Это самое ценное.

Поэтому то, что, допустим, Бернард Бериша в последних турах забил два-три мяча — для меня не показатель. А вот то, что за этот короткий период он отдал две голевые передачи, стал более командным, — считаю достижением нашего тренерско-административного штаба.