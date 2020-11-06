Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев: «Я был готов пожертвовать чем угодно ради стажировки у Гасперини»

Талалаев: «Я был готов пожертвовать чем угодно ради стажировки у Гасперини»

6 ноября 2020, 21:58
2

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал коллегу из Италии, на которого ориентируется. Талалаев мечтал попасть к нему на стажировку.

– Давно не доводилось ездить на стажировки? Есть ли тренер, к которому вы бы сейчас поехали?

— Стажировка возможна только при ответном желании. Поехать, посмотреть недельный цикл, позаписывать тренировки — это одно. Совсем другое, это возможность пообщаться с тренером в открытую. Чтобы он рассказал о том плане, который у него есть, о построении и перестроении команды, о личностных характеристиках игроков. Чтобы дал тебе направляющие для этого цикла. Плюс, конечно, заключительная беседа. Тренеры очень зависят от результата, как и руководители клуба.

Безусловно, я бы поехал к Хансу-Дитеру Флику. Тот скачок, который совершила «Бавария» с его приходом, — это очень качественная работа. Год-два назад готов был отдать свободное время, огромные суммы, чем угодно пожертвовать для того, чтобы попасть к Джан Пьеро Гасперини. Как Юлиан Нагельсманн начинал с «Хоффенхаймом», так же и Гасперини.

Когда он начинал работу в «Аталанте», мало кто его понимал. Я говорил о желании попасть к нему еще до того, как «Аталанта» поднялась в первую пятерку итальянских клубов. Меня поражала его способность делать из ноунеймов игроков, за которыми охотятся самые большие клубы. Плюс умение интегрировать индивидуально сильные характеристики звезд в командную игру. Это самое ценное.

Поэтому то, что, допустим, Бернард Бериша в последних турах забил два-три мяча — для меня не показатель. А вот то, что за этот короткий период он отдал две голевые передачи, стал более командным, — считаю достижением нашего тренерско-административного штаба.

  • «Ахмат» идет в РПЛ девятым.
  • «Аталанта» в Серии А занимает четвертое место.
  • Ни Талалаев, ни Джан Пьеро Гасперини во взрослой тренерской карьере трофеев не брали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ахмат Аталанта Гасперини Джан Пьеро Талалаев Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Синитсосит
1604689734
членом и очком))))
Ответить
Теркчанин
1604733205
Талалаев один из,нет,даже самый лучший тренер в России,как он преобразил игру Ахмата,просто с ног на голову,очень думающий тренер,чувствует игру всеми фибрами,знает когда и кого выпустить,не боится что выпустив молодого новичка,испортит игру.
Ответить
Главные новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
1
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
4
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
2
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
7
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
7
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+