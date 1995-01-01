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    Гендиректор «Тамбова» – о долгах клуба: «Ситуация тяжелая. Одна надежда – на Худякова»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о тяжелом финансовом положении клуба.

    «Ситуация тяжелая, и просвета не видно. Что будет дальше, никто не знает. В этом сезоне мы не получили финансирования. Сумму долга озвучивать не буду, но проблема есть, выручают личные средства руководства, трансферные доходы.

    Стадиона нет, отпущенное на исправление этого критерия время заканчивается, поэтому будущее туманно. Играть вне своего стадиона нам разрешили до 31 декабря, если ситуация не изменится, то весной нас ждут санкции – штрафы, закрытие заявки и так далее.

    У меня сейчас одна надежда – на Павла Худякова. Мне кажется, что в силу своих хороших амбиций он не должен дать клубу пропасть. Как создатель клуба он предпринимает все усилия, и надеюсь, найдет выход», – сказала Коновалова.

    • Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
    • По информации Ильи Казакова, «Тамбов» может объединиться с «Кубанью».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +42945

      portero 1 час назад

      Штрафы чтоб добить команду и утопить наверняка , прикольно у нас чинуши работают...

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