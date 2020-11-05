Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Главные новости дня. Халк контактировал с «Зенитом», у Шунина подозрение на коронавирус

    Шапи могут оштрафовать на 10 тысяч за слова о претензиях к команде

    УЕФА попросил ФИФА изменить правила об игре рукой

    «Манчестер Юнайтед» предложил Покеттино возглавить команду

    Игрок «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицирован на четыре игры за инцидент с Шиманьски

    У Шунина сомнительный тест на коронавирус, он изолирован от команды

    Широкову грозит до двух лет заключения за избиение арбитра

    Гаджиев: «Хотели пригласить Де Брюйне и Неймара в «Анжи» еще до прихода Керимова»

    Mynet: Халк контактировал с «Зенитом». В декабре он станет свободным агентом

    «Тамбов» может объединиться с «Кубанью»

    Вилкова могут вывести из списка судей до конца года

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2020 23:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80315
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru