Главные новости дня. Халк контактировал с «Зенитом», у Шунина подозрение на коронавирус

Шапи могут оштрафовать на 10 тысяч за слова о претензиях к команде

УЕФА попросил ФИФА изменить правила об игре рукой

«Манчестер Юнайтед» предложил Покеттино возглавить команду

Игрок «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицирован на четыре игры за инцидент с Шиманьски

У Шунина сомнительный тест на коронавирус, он изолирован от команды

Широкову грозит до двух лет заключения за избиение арбитра

Гаджиев: «Хотели пригласить Де Брюйне и Неймара в «Анжи» еще до прихода Керимова»

Mynet: Халк контактировал с «Зенитом». В декабре он станет свободным агентом

«Тамбов» может объединиться с «Кубанью»

Вилкова могут вывести из списка судей до конца года