Гаджиев: «Хотели пригласить Де Брюйне и Неймара в «Анжи» еще до прихода Керимова»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о трансферной политике махачкалинского клуба.

– Вы Ракитича в Анжи не хотели?

– Я не знаю. Много кого хотели привезти. В списках было много игроков. Кого конкретно хотели, я уже не вспомню.

– Мне агенты рассказывали историю, что вместо одного Джуджака вам предлагали Ворма, Мертенса, Строотмана и Ван Вольфсквинкеля. За те же деньги четверых.

– Если они из агенства Германа Ткаченко, то они точно знают это. Они и занимались этими вопросами. Джуджака тоже они привезли как одного из наиболее одарeнных игроков того времени.

До прихода Германа и Керимова мы смотрели многих футболистов и хотели пригласить Де Брюйне, Неймара. Но мало ли кто чего хотел?!

Мы увидели молодых ребят. Кевин тогда играл в Бельгии. Цена – 3 миллиона. У «Анжи» таких денег не было. Потом Неймар. Молодой талантливый мальчик. Увидели это, спросили цену. 30 миллионов! Откуда такие деньги?!