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  • Гаджиев: «Хотели пригласить Де Брюйне и Неймара в «Анжи» еще до прихода Керимова»

Гаджиев: «Хотели пригласить Де Брюйне и Неймара в «Анжи» еще до прихода Керимова»

5 ноября 2020, 20:19
13

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о трансферной политике махачкалинского клуба.

– Вы Ракитича в Анжи не хотели?

– Я не знаю. Много кого хотели привезти. В списках было много игроков. Кого конкретно хотели, я уже не вспомню.

– Мне агенты рассказывали историю, что вместо одного Джуджака вам предлагали Ворма, Мертенса, Строотмана и Ван Вольфсквинкеля. За те же деньги четверых.

– Если они из агенства Германа Ткаченко, то они точно знают это. Они и занимались этими вопросами. Джуджака тоже они привезли как одного из наиболее одарeнных игроков того времени.

До прихода Германа и Керимова мы смотрели многих футболистов и хотели пригласить Де Брюйне, Неймара. Но мало ли кто чего хотел?!

Мы увидели молодых ребят. Кевин тогда играл в Бельгии. Цена – 3 миллиона. У «Анжи» таких денег не было. Потом Неймар. Молодой талантливый мальчик. Увидели это, спросили цену. 30 миллионов! Откуда такие деньги?!

  • Гаджиев возглавлял «Анжи» четырежды: с 1999-го по 2001-й год, в 2003-м, с 2010-го по 2011-й, а также с 2013-го по 2014-й год.
  • Сейчас команда выступает в ПФЛ.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Анжи Де Брюйне Кевин Неймар Гаджиев Гаджи
Комментарии (13)
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Korsar_03
1604597485
Хорошо, что не пригласили. Иначе потерял бы мир двух отличных футболистов
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JTherry
1604597728
сейчас стало "модным" повспоминать кто кого "хотел пригласить" к себе в команду)) но, увы, не срослось по разным причинам...
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Cules2013
1604598996
Подобные новости в стиле, если бы бабушка была дедушкой, порядком уже подзае... Это в равной степени относится и к тем, кто спрашивает, и к тем, кто соглашается отвечать. Жизнь любого человека ежедневно это череда решений и "если бы да кабы". И?
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mutabor0992
1604601246
деменция
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black and yellow
1604601315
закусывать нужно
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zarsm
1604602295
Переговоры с Месси и Роналду были в завершающей стадии, но что то пошло не так. Ой сказочник
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DeStar
1604602661
я помню хотел в реал мадриде играть, думал что буду ложить по 30 голов за сезон, стану звездой. Мне было лет 10 и я тогда пришел на первую тренировку в секцию))) чет не получилось слегка)))
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Hektor 84
1604603904
Всех хотели, но денег не было. А как можно интересоваться футболистом не имея финансов? Похоже на пьяный бред.
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zigbert
1604664126
Возможно ли было даже мечтать о таких игроках до Керимова?
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