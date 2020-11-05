Гаджиев: «Хотели пригласить Де Брюйне и Неймара в «Анжи» еще до прихода Керимова»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о трансферной политике махачкалинского клуба.
– Вы Ракитича в Анжи не хотели?
– Я не знаю. Много кого хотели привезти. В списках было много игроков. Кого конкретно хотели, я уже не вспомню.
– Мне агенты рассказывали историю, что вместо одного Джуджака вам предлагали Ворма, Мертенса, Строотмана и Ван Вольфсквинкеля. За те же деньги четверых.
– Если они из агенства Германа Ткаченко, то они точно знают это. Они и занимались этими вопросами. Джуджака тоже они привезли как одного из наиболее одарeнных игроков того времени.
До прихода Германа и Керимова мы смотрели многих футболистов и хотели пригласить Де Брюйне, Неймара. Но мало ли кто чего хотел?!
Мы увидели молодых ребят. Кевин тогда играл в Бельгии. Цена – 3 миллиона. У «Анжи» таких денег не было. Потом Неймар. Молодой талантливый мальчик. Увидели это, спросили цену. 30 миллионов! Откуда такие деньги?!
- Гаджиев возглавлял «Анжи» четырежды: с 1999-го по 2001-й год, в 2003-м, с 2010-го по 2011-й, а также с 2013-го по 2014-й год.
- Сейчас команда выступает в ПФЛ.