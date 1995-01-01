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    Гаджиев: «Хотели пригласить Де Брюйне и Неймара в «Анжи» еще до прихода Керимова»

    Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о трансферной политике махачкалинского клуба.

    – Вы Ракитича в Анжи не хотели?

    – Я не знаю. Много кого хотели привезти. В списках было много игроков. Кого конкретно хотели, я уже не вспомню.

    – Мне агенты рассказывали историю, что вместо одного Джуджака вам предлагали Ворма, Мертенса, Строотмана и Ван Вольфсквинкеля. За те же деньги четверых.

    – Если они из агенства Германа Ткаченко, то они точно знают это. Они и занимались этими вопросами. Джуджака тоже они привезли как одного из наиболее одарeнных игроков того времени.

    До прихода Германа и Керимова мы смотрели многих футболистов и хотели пригласить Де Брюйне, Неймара. Но мало ли кто чего хотел?!

    Мы увидели молодых ребят. Кевин тогда играл в Бельгии. Цена – 3 миллиона. У «Анжи» таких денег не было. Потом Неймар. Молодой талантливый мальчик. Увидели это, спросили цену. 30 миллионов! Откуда такие деньги?!

    • Гаджиев возглавлял «Анжи» четырежды: с 1999-го по 2001-й год, в 2003-м, с 2010-го по 2011-й, а также с 2013-го по 2014-й год.
    • Сейчас команда выступает в ПФЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10058

      DeStar 13 минут назад

      я помню хотел в реал мадриде играть, думал что буду ложить по 30 голов за сезон, стану звездой. Мне было лет 10 и я тогда пришел на первую тренировку в секцию))) чет не получилось слегка)))

      0
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      Рейтинг: +779

      zarsm 19 минут назад

      Переговоры с Месси и Роналду были в завершающей стадии, но что то пошло не так. Ой сказочник

      0
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      Рейтинг: +83

      black and yellow 35 минут назад

      закусывать нужно

      0
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      Рейтинг: +2952

      mutabor0992 36 минут назад

      деменция

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      Рейтинг: +5751

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Интересно на какие ши-ши , до Керимова , вы хотели их пригласить ?

      1
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      Рейтинг: +3078

      solodealer 57 минут назад

      - опять хочу в Париж...
      - был уже?
      - нет... Уже хотел...

      2
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      Рейтинг: +10753

      Cules2013 1 час назад

      Подобные новости в стиле, если бы бабушка была дедушкой, порядком уже подзае...
      Это в равной степени относится и к тем, кто спрашивает, и к тем, кто соглашается отвечать.
      Жизнь любого человека ежедневно это череда решений и "если бы да кабы". И?

      2
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      Рейтинг: +10457

      alarm 1 час назад

      за рылов очень стыдно. салах приезжал в позорную тарасофку на просмотр - а они его забраковали. таких кретинов больше нет нигде)) тупорылые))

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      Рейтинг: +952

      аларм дубль2 1 час назад

      а почему не месси или роналду?

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      Рейтинг: +8793

      JTherry 1 час назад

      сейчас стало "модным" повспоминать кто кого "хотел пригласить" к себе в команду)) но, увы, не срослось по разным причинам...

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