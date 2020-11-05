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    Широкову грозит до двух лет заключения за избиение арбитра

    Московская прокуратура отправила в суд обвинительное заключение по делу об избиении экс-игроком сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова.

    Спортсмена обвиняют в причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство. Обвинители считают, что Широков избил судью из хулиганских побуждений.

    Максимальный срок по этой статье – два года.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку во время матча любительских команд.
    • Адвокат Данченкова подавал заявление в следственный комитет о покушении на убийство арбитра.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии14
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      Рейтинг: +42926

      portero 7 минут назад

      Условняк будет, у него же характеристика хорошая.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      кран 11 минут назад

      Багамы, Багамы - мама,
      Пора б уже на нары Широкову Роману

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      SaveAS 12 минут назад

      А людям из структуры Ахмата, грозит срок, за нападение на судью?....или за одно и тоже одного на 2 года, а другим пальцам погрозят и отпустят?

      1
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      Рейтинг: +2545

      aaaaahhhh 13 минут назад

      а с виду такой правильный мальчик:)))))

      0
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      Рейтинг: +3078

      Черкизовский Кот 18 минут назад

      Широков заходит в камеру, а там Ефремов: ""Ооооо"!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Риш 42 минуты назад

      на год сядет потом выйдет, как Мамай и Кокор

      0
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      Рейтинг: +9002

      paracetamol 43 минуты назад

      Кокорин место на нарах освободил, добро пожаловать! Будет знать, как водку пивом запивать, а потом на поле!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3372

      TOMSON 44 минуты назад

      А за инцидент в Грозном? Или у нас только Русских за побои сажать можно?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2537

      general.lizyukov > TOMSON 31 минуту назад

      А там в прокуратуру заявление подавали?

      0
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      Рейтинг: -52

      Спартач80 48 минут назад

      Судьи:"а вы думали мы этого колхозника не посадим?"

      0
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      Рейтинг: +10467

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Самим то не смешно

      0
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      Рейтинг: +4868

      порт > Skull_Boy 43 минуты назад

      А кому должно быть смешно Марина?

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      Рейтинг: +10467

      Skull_Boy > порт 19 минут назад

      О пробл9дь опять свое туп0е е_6ало показываешь

      0
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