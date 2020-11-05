Широкову грозит до двух лет заключения за избиение арбитра

Московская прокуратура отправила в суд обвинительное заключение по делу об избиении экс-игроком сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова.
Спортсмена обвиняют в причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство. Обвинители считают, что Широков избил судью из хулиганских побуждений.
Максимальный срок по этой статье – два года.
- Широков избил судью за показанную красную карточку во время матча любительских команд.
- Адвокат Данченкова подавал заявление в следственный комитет о покушении на убийство арбитра.
Источник: «Р-Спорт»