Широкову грозит до двух лет заключения за избиение арбитра

Московская прокуратура отправила в суд обвинительное заключение по делу об избиении экс-игроком сборной России Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова.

Спортсмена обвиняют в причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство. Обвинители считают, что Широков избил судью из хулиганских побуждений.

Максимальный срок по этой статье – два года.