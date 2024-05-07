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    • Радимов рассказал, что ему не нравится в работе тренера «Краснодара» Мусаева

    Радимов рассказал, что ему не нравится в работе тренера «Краснодара» Мусаева

    Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера.

    – Я уже говорил, у «Краснодара» нет агрессии, в прошлом туре в Самаре вообще играли без нее, хотя надо было выигрывать.

    Нам что декларировал Мусаев, когда пришел? Мы будем агрессивно играть, мы будем прессинговать. Я близко этого не увидел в Самаре. Это не чемпионские амбиции.

    С «Ахматом» тоже обязательно надо было выигрывать. «Ахмат» сейчас хорош, но не настолько, чтобы прямо его опасаться. Создавали моменты, но их было недостаточно, значит, надо создавать больше!

    И еще мне не нравится, что Мусаев выдает своим игрокам индульгенцию, у него всегда кто-то другой виноват, те же судьи. В каждом интервью. А игроки ведь все читают.

    – Кажется, что-то подобное было в «Зените» при Петржеле, когда он говорил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом из-за судейства...

    – Именно! Мы то же самое проходили при Петржеле, честное слово. Вместо того, чтобы сосредоточиться, нам все время чего-то не хватало. То вторые, то еще что-то. Вот это мне напоминает ту же самую историю.

    Пан то же самое у нас говорил: «Зенит» не станет чемпионом, мы думаем, что судьи нам все равно не дадут... Да нет, Мусаев вообще не должен на это смотреть. Его должна волновать своя игра.

    А их лихорадит. Есть моменты очень хорошие. По исполнителям у «Краснодара» – топовая вообще банда. Не надо им выписывать индульгенцию и пенять на судей. Это может Галицкий говорить в кулуарах, даже не в кулуарах, а в газетах. А тренер не должен этого говорить.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.05.2024 23:34
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    Комментарии (4)
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    VPERDIV SPARTAK
    1715138510
    Совершенно верно!! Играйте,забивайте голы и вот и чемпион!
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    Pavel-Pavlovskiy-google
    1715141814
    Очень грамотно все сказано !!!!
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    Алексей З
    1715142398
    Это можно про любую команду сказать. Чемпионат , когда никто убедительной игры не показывает.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715151107
    Ныть стал слишком много, после своего второго прихода, а команда стала хуже. Гыгыгы
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