Радимов рассказал, что ему не нравится в работе тренера «Краснодара» Мусаева

Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера.

«Краснодар» в субботу дома проиграл «Ахмату» (0:1).

Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 1 очко.

Южанам осталось сыграть со «Спартаком», «Сочи» и «Динамо».

– Я уже говорил, у «Краснодара» нет агрессии, в прошлом туре в Самаре вообще играли без нее, хотя надо было выигрывать.

Нам что декларировал Мусаев, когда пришел? Мы будем агрессивно играть, мы будем прессинговать. Я близко этого не увидел в Самаре. Это не чемпионские амбиции.

С «Ахматом» тоже обязательно надо было выигрывать. «Ахмат» сейчас хорош, но не настолько, чтобы прямо его опасаться. Создавали моменты, но их было недостаточно, значит, надо создавать больше!

И еще мне не нравится, что Мусаев выдает своим игрокам индульгенцию, у него всегда кто-то другой виноват, те же судьи. В каждом интервью. А игроки ведь все читают.

– Кажется, что-то подобное было в «Зените» при Петржеле, когда он говорил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом из-за судейства...

– Именно! Мы то же самое проходили при Петржеле, честное слово. Вместо того, чтобы сосредоточиться, нам все время чего-то не хватало. То вторые, то еще что-то. Вот это мне напоминает ту же самую историю.

Пан то же самое у нас говорил: «Зенит» не станет чемпионом, мы думаем, что судьи нам все равно не дадут... Да нет, Мусаев вообще не должен на это смотреть. Его должна волновать своя игра.

А их лихорадит. Есть моменты очень хорошие. По исполнителям у «Краснодара» – топовая вообще банда. Не надо им выписывать индульгенцию и пенять на судей. Это может Галицкий говорить в кулуарах, даже не в кулуарах, а в газетах. А тренер не должен этого говорить.