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    УЕФА попросил ФИФА изменить правила об игре рукой

    Президент ФИФА Джанни Инфантино получил письмо от руководителя УЕФА Александера Чеферина с просьбой внести изменения в правила об игре рукой.

    «Попытка четко определить случаи, когда обработка мяча является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с разочарованием. Дух игры должен быть сохранен всегда. Я считаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует рассмотреть.

    Часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Так как эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерных остановок матча и тех случаев, когда такие ситуации определяют исход игры.

    Движение рук необходимо для баланса тела, успешного выполнения какого-либо усилия и предотвращения травм. Есть много свидетельств того, как защитники вынуждены занимать неестественные позиции только для того, чтобы избежать случайного попадания мяча в руку. Также есть множество ситуаций, когда руки, выставленные за пределы профиля тела в движениях, которые считаются естественными, непреднамеренными и неизбежными, наказывались пенальти. Это плохо для футбола.

    Если первоначальный смысл этой поправки заключался в том, чтобы избежать забитого гола рукой, это выходит далеко за рамки логического обоснования, поскольку приводит к тому, что голы не засчитываются в ситуациях, когда мяч мог минимально соприкоснуться с рукой без намерения футболиста. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей и должны быть пересмотрены», – написал Чеферин.

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    Источник: The Associated Press

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8772

      JTherry 29 минут назад

      какой-то "мутью" попахивает от чересчур "новых трактовок правил" об игре рукой в футболе...

      3
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      Рейтинг: +15698

      silver29 46 минут назад

      Особенно не логичным выглядит, когда игрой рукой считают обратное движение ее от траектории полета мяча, мяч с удара или отскока летит по определению быстрее и когда рука уходит от движения мяча он непременно ее догонит, но в процессе то игры она не участвует.

      0
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      Рейтинг: +643

      ySS 53 минуты назад

      Давно пора перестать писать и говорить про игру рукой.
      Контакт мяча с рукой.
      99 процентов контактов - это не игра рукой

      0
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      Рейтинг: +1998

      Бомбардиръ 1 час назад

      Долой гандбол! Да здравствует футбол!)

      0
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      Рейтинг: +42917

      portero 1 час назад

      что-то хотят намутить, чтоб легче мухлевать.....

      1
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      Рейтинг: +4636

      NewLife 1 час назад

      Ну зачем мудрить - нужны простые для понимания и руководства правила: мяч попал в руку - играйти дальше, рука сыграла в мяч - штраф/пенальти.

      1
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      Рейтинг: -122

      Woodbreak 1 час назад

      да, спартак уже не тот

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      Рейтинг: +10392

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак.

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      Рейтинг: +10392

      alarm 1 час назад

      может просто сразу принять правила из волейбола? и удалять за касание мяча ногой.

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      Рейтинг: +15698

      silver29 > alarm 34 минуты назад

      Можно ли считать попадание в дерево шлюбу игрой рукой ?

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      Рейтинг: +4636

      NewLife > silver29 24 минуты назад

      Считать ли игрой рукой то, как играют руками друг у друга в раздевалке зюба с азмункой ?

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