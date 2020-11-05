УЕФА попросил ФИФА изменить правила об игре рукой

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил письмо от руководителя УЕФА Александера Чеферина с просьбой внести изменения в правила об игре рукой.

«Попытка четко определить случаи, когда обработка мяча является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с разочарованием. Дух игры должен быть сохранен всегда. Я считаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует рассмотреть.

Часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Так как эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерных остановок матча и тех случаев, когда такие ситуации определяют исход игры.

Движение рук необходимо для баланса тела, успешного выполнения какого-либо усилия и предотвращения травм. Есть много свидетельств того, как защитники вынуждены занимать неестественные позиции только для того, чтобы избежать случайного попадания мяча в руку. Также есть множество ситуаций, когда руки, выставленные за пределы профиля тела в движениях, которые считаются естественными, непреднамеренными и неизбежными, наказывались пенальти. Это плохо для футбола.

Если первоначальный смысл этой поправки заключался в том, чтобы избежать забитого гола рукой, это выходит далеко за рамки логического обоснования, поскольку приводит к тому, что голы не засчитываются в ситуациях, когда мяч мог минимально соприкоснуться с рукой без намерения футболиста. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей и должны быть пересмотрены», – написал Чеферин.