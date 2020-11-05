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УЕФА попросил ФИФА изменить правила об игре рукой

5 ноября 2020, 15:52
11

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил письмо от руководителя УЕФА Александера Чеферина с просьбой внести изменения в правила об игре рукой.

«Попытка четко определить случаи, когда обработка мяча является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с разочарованием. Дух игры должен быть сохранен всегда. Я считаю, что возврат к предыдущей трактовке с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, – это вариант, который следует рассмотреть.

Часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Так как эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерных остановок матча и тех случаев, когда такие ситуации определяют исход игры.

Движение рук необходимо для баланса тела, успешного выполнения какого-либо усилия и предотвращения травм. Есть много свидетельств того, как защитники вынуждены занимать неестественные позиции только для того, чтобы избежать случайного попадания мяча в руку. Также есть множество ситуаций, когда руки, выставленные за пределы профиля тела в движениях, которые считаются естественными, непреднамеренными и неизбежными, наказывались пенальти. Это плохо для футбола.

Если первоначальный смысл этой поправки заключался в том, чтобы избежать забитого гола рукой, это выходит далеко за рамки логического обоснования, поскольку приводит к тому, что голы не засчитываются в ситуациях, когда мяч мог минимально соприкоснуться с рукой без намерения футболиста. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей и должны быть пересмотрены», – написал Чеферин.

Источник: The Associated Press
Инфантино Джанни Чеферин Александер
Комментарии (11)
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Woodbreak
1604581203
да, спартак уже не тот
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NewLife
1604581220
Ну зачем мудрить - нужны простые для понимания и руководства правила: мяч попал в руку - играйти дальше, рука сыграла в мяч - штраф/пенальти.
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portero
1604581517
что-то хотят намутить, чтоб легче мухлевать.....
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ySS
1604582620
Давно пора перестать писать и говорить про игру рукой. Контакт мяча с рукой. 99 процентов контактов - это не игра рукой
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JTherry
1604584039
какой-то "мутью" попахивает от чересчур "новых трактовок правил" об игре рукой в футболе...
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BRO_football
1604590968
Звучит разумно. Только попробуй объяснить всё это тупому стаду фанатов, которые абсолютно любое касание руки соперника, кроме вратаря, считают за нарушение требуют пенальти. Ну а за своей командой такие же случаи не замечают.
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general.lizyukov
1604593059
Мяч летит в ворота или к игроку, который находится в положении, позволяющем пробить в пустые ворота, в пределах штрафной - игра рукой, пенальти. Остальное - на усмотрение судьи, даже дебильные рикошеты.
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rash1959
1604593138
Одно правило - контакт мяча с рукой - нарушение. Поэтому и называется FOOT - BALL или НОГА - МЯЧ. Про руку в названии нет ничего. Есть другая игра HAND - BALL или РУКА _ МЯЧ, вот там всё наоборот, руками сколько хочешь.
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