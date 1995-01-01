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    У Шунина сомнительный тест на коронавирус, он изолирован от команды

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин сдал сомнительный тест на коронавирус.

    Игрока сразу же изолировали от команды, он находится дома. Симптомов заболевания у вратаря нет.

    Тесты остальных футболистов «Динамо» отрицательные.

    • В этом сезоне РПЛ Шунин пропустил 10 мячей в 13 матчах, отстояв «на ноль» в шести играх.
    • Москвичи занимают в чемпионате России четвертое место.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2240

      neim 39 минут назад

      Вот же досада. А на днях с Локомотивом играть. Как всегда, не вовремя и неожиданно. Хотя при нынешней ситуации с коронавирусом в стране, ждать можно чего угодно и когда угодно.

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