У Шунина сомнительный тест на коронавирус, он изолирован от команды

Вот же досада. А на днях с Локомотивом играть. Как всегда, не вовремя и неожиданно. Хотя при нынешней ситуации с коронавирусом в стране, ждать можно чего угодно и когда угодно.
Голкипер «Динамо» Антон Шунин сдал сомнительный тест на коронавирус.
Игрока сразу же изолировали от команды, он находится дома. Симптомов заболевания у вратаря нет.
Тесты остальных футболистов «Динамо» отрицательные.
- В этом сезоне РПЛ Шунин пропустил 10 мячей в 13 матчах, отстояв «на ноль» в шести играх.
- Москвичи занимают в чемпионате России четвертое место.