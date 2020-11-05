Mynet: Халк контактировал с «Зенитом». В декабре он станет свободным агентом

Возвращение в «Зенит» – один из вариантов продолжения карьеры для форварда «Шанхай СИПГ» Халка, утверждает Mynet.
По информации источника, 34-летний футболист, который в декабре станет свободным агентом, контактировал с четырьмя клубами.
Представители бразильца общались с «Галатасараем», «Порту», «Зенитом» и «Сан-Паулу».
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- Нападающий забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
- В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.
Источник: Mynet
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