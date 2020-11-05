Mynet: Халк контактировал с «Зенитом». В декабре он станет свободным агентом

Возвращение в «Зенит» – один из вариантов продолжения карьеры для форварда «Шанхай СИПГ» Халка, утверждает Mynet.

По информации источника, 34-летний футболист, который в декабре станет свободным агентом, контактировал с четырьмя клубами.

Представители бразильца общались с «Галатасараем», «Порту», «Зенитом» и «Сан-Паулу».