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    Mynet: Халк контактировал с «Зенитом». В декабре он станет свободным агентом

    Возвращение в «Зенит» – один из вариантов продолжения карьеры для форварда «Шанхай СИПГ» Халка, утверждает Mynet.

    По информации источника, 34-летний футболист, который в декабре станет свободным агентом, контактировал с четырьмя клубами.

    Представители бразильца общались с «Галатасараем», «Порту», «Зенитом» и «Сан-Паулу».

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Нападающий забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
    • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mynet

    Турецкий интернет-портал. Основан в 1998 году. Аудитория сайта - 25 миллионов человек. На твиттер Mynet подписаны более 190 тысяч человек.

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +11810

      Garrincha58 4 минуты назад

      а почему нет Жиркову вон скоро 38 а он всё таки выходит хоть и пешком но Семак его любит ему сверху скажут он ещё Жиркова на год оставит хотя это всего лишь трёп инсайдерского издания

      0
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      Рейтинг: +1805

      upiter622 6 минут назад

      Вчера смотрю футбол,матч с Зенитом,переживаю уже когда была ничья,сидит рядом жена и видя как я переживаю,говорит,чтож они Халка не выпустят?Занавес!)))
      Его то как раз не хватало вчера,нужен он!

      0
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      Рейтинг: +656

      ySS 9 минут назад

      Сарай с Зенитом вполне могут. В Турции теплее, в газпроме сытнее

      0
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      Рейтинг: +1417

      Lenin26 14 минут назад

      Слушайте,а амплуа 10 разве он не потянет?

      0
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      Рейтинг: +1801

      Бриг 40 минут назад

      Если бы это был Ибра... К тому же он захочет денег много, не по чину. Хотя, Вагнер пользу приносит.

      1
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      Рейтинг: +3078

      solodealer 49 минут назад

      Не удивлюсь... Дадут лямов 5 зелени в год.... Контракт по схеме 1+1 , например... Тупо ради хайпу - Газмясы это любят ( посмотрте сколько пыли они только по бесполезной "Силе Сибири"подняли!)...
      В РПЛ Халк и в 34 будет звездить без особых усилий... Да он, собственно, и не особо-то когда и ломался)))) ВСЕГДА ВЫБИРАЛ "ЧЕМПИОНАТЫ" ПОПРОЩЕ..ДА ПОСЫТНЕЕ))) Чай, в АПЛ жопу драть не пошёл!))) Зачем из за 8 -9 лямов инвалидом в англиях становиться, когда можно в РФ за 7 с похмелья играть...а в КНР и вовсе за 25!)))

      2
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      Рейтинг: -121

      Alex_MI_5 1 час назад

      Ни один здоровый человек не пойдет сейчас в соснит. Только на голову больные. Ну и очень жадные. Стыдно за бомжатник

      -2
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      Рейтинг: +2878

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Малком на выход - пусть за другой клуб в Лиге чемпионов феерит, а Халк работяга, приедет и будет пахать, даже в 35

      4
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      Рейтинг: +12

      Ну-ка на-ка 1 час назад

      Жадный до денег человек.

      1
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      Рейтинг: +9272

      ilichkadr > Ну-ка на-ка 1 час назад

      Жаднее бразильцев только голландцы. Халк много денег не попросит, поскольку понимает - 34 года это уже для нападающего возраст.
      P.S. У Халка прекрасный удар и видение поля, а бегать в РПЛ особо и не нужно.

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      Рейтинг: +12

      Ну-ка на-ка > ilichkadr 56 минут назад

      Про бегать точно)))

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      Рейтинг: +22024

      пьяныйхоровод > ilichkadr 51 минуту назад

      -" Я ему сколько раз говорил : В центр надо лететь . А он , жадный как все чатлане ......

      1
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      Рейтинг: +9272

      ilichkadr > пьяныйхоровод 37 минут назад

      В центре не было Кацэ, поэтому только в Пепела́ц и за баблом.

      1
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      Рейтинг: +8793

      JTherry 1 час назад

      "новость" успела устареть, пока источник "Минет" его удосужился опубликовать)

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      Рейтинг: +22024

      пьяныйхоровод > JTherry 54 минуты назад

      В каком смысле устарела ? Халк с каким то клубом уже до-базарился ?

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      Рейтинг: +8793

      JTherry > пьяныйхоровод 51 минуту назад

      эта новость еще вчера была на устах болельщиков... но как известно, предложить - не жениться) говорили то о ней еще раньше...

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      Рейтинг: +22024

      пьяныйхоровод > JTherry 48 минут назад

      Кабы в стране реально демократия была ( повсеместная) он бы уже медосмотр в Удельном парке проходил . А "капитан сборной" паковал чемоданы в город тёмных ночей .

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