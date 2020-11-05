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  • Mynet: Халк контактировал с «Зенитом». В декабре он станет свободным агентом

Mynet: Халк контактировал с «Зенитом». В декабре он станет свободным агентом

5 ноября 2020, 20:45
32

Возвращение в «Зенит» – один из вариантов продолжения карьеры для форварда «Шанхай СИПГ» Халка, утверждает Mynet.

По информации источника, 34-летний футболист, который в декабре станет свободным агентом, контактировал с четырьмя клубами.

Представители бразильца общались с «Галатасараем», «Порту», «Зенитом» и «Сан-Паулу».

  • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
  • Нападающий забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
  • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Mynet

Турецкий интернет-портал. Основан в 1998 году. Аудитория сайта - 25 миллионов человек. На твиттер Mynet подписаны более 190 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк
Комментарии (32)
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ilichkadr
1604598430
Халка надо брать!!!
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Ганнибал Лектор
1604599504
Малком на выход - пусть за другой клуб в Лиге чемпионов феерит, а Халк работяга, приедет и будет пахать, даже в 35
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upiter622
1604603049
Вчера смотрю футбол,матч с Зенитом,переживаю уже когда была ничья,сидит рядом жена и видя как я переживаю,говорит,чтож они Халка не выпустят?Занавес!))) Его то как раз не хватало вчера,нужен он!
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Garrincha58
1604603133
а почему нет Жиркову вон скоро 38 а он всё таки выходит хоть и пешком но Семак его любит ему сверху скажут он ещё Жиркова на год оставит хотя это всего лишь трёп инсайдерского издания
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Nevsky_RU
1604603938
Вместо Малкома вполне бы. Но так то лимит. Так что скорее всего Турция. Хотя в теории есть вероятность ухода и Дриусси и Барриоса. Но второго терять бы не хотелось.
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казанский лис
1604604857
Халк был хорош, не нынешнее легионеры.
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portero
1604605297
Почему и нет, силенок для РПЛ много не надо, а пушка у него осталась, такое не пропадает....
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Из Твери Леха
1604607166
Надо брать! Не столько для усиления Зенита, столько для украшения РПЛ. Можно даже всем клубам скинуться.
Ответить
Torvald64
1604608123
В 2020 году, когда читаешь заголовок, что кто-то с кем-то контактировал, это звучит пугающе)
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Argon
1604609214
А что за источник информации "Минет"? Звучит не авторитетно
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