Пять игроков загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча с ЦСКА

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич и пять футболистов клуба сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Sportske Novosti.

По информации источника, наставник клуба и один из футболистов почувствовали недомогание по прилету из Москвы с матча против ЦСКА (0:0). Их тесты дали положительный результат.

Перед матчем с «Вольфсбергом» загребский клуб снова проверили на коронавирус. Covid-19 нашли еще у четверых игроков «Динамо».