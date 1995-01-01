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    Пять игроков загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча с ЦСКА

    Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич и пять футболистов клуба сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Sportske Novosti.

    По информации источника, наставник клуба и один из футболистов почувствовали недомогание по прилету из Москвы с матча против ЦСКА (0:0). Их тесты дали положительный результат.

    Перед матчем с «Вольфсбергом» загребский клуб снова проверили на коронавирус. Covid-19 нашли еще у четверых игроков «Динамо».

    • Общее число заразившихся футболистов в загребском клубе достигло 9 человек.
    • «Динамо» делит вторую строчку группы К с ЦСКА.

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    Источник: Sportske Novosti

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