Пять игроков загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча с ЦСКА

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич и пять футболистов клуба сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Sportske Novosti.
По информации источника, наставник клуба и один из футболистов почувствовали недомогание по прилету из Москвы с матча против ЦСКА (0:0). Их тесты дали положительный результат.
Перед матчем с «Вольфсбергом» загребский клуб снова проверили на коронавирус. Covid-19 нашли еще у четверых игроков «Динамо».
- Общее число заразившихся футболистов в загребском клубе достигло 9 человек.
- «Динамо» делит вторую строчку группы К с ЦСКА.
Источник: Sportske Novosti