УЕФА отстранил от футбола сотрудника «Карабаха» за призыв убивать армян

УЕФА применил санкции в отношении главы пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова, призывавшего убивать армян.
Ибрагимов получил временный запрет на осуществление футбольной деятельности из-за поста в фейсбуке, в котором он призывал убивать граждан Армении – в том числе женщин и детей.
Ранее «Карабах» пообещал, что накажет сотрудника клуба за это его резкую позицию.
- «Карабах» играет в Лиге Европы.
- В двух турах азербайджанский клуб не набрал ни одного очка, уступив «Вильярреалу» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Источник: Сайт УЕФА