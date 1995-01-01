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    УЕФА отстранил от футбола сотрудника «Карабаха» за призыв убивать армян

    УЕФА применил санкции в отношении главы пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова, призывавшего убивать армян.

    Ибрагимов получил временный запрет на осуществление футбольной деятельности из-за поста в фейсбуке, в котором он призывал убивать граждан Армении – в том числе женщин и детей.

    Ранее «Карабах» пообещал, что накажет сотрудника клуба за это его резкую позицию.

    • «Карабах» играет в Лиге Европы.
    • В двух турах азербайджанский клуб не набрал ни одного очка, уступив «Вильярреалу» и «Маккаби» из Тель-Авива.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10744

      Cules2013 1 час назад

      За такие вещи в тюрьму можно и нужно сажать. Когда уже там Средневековье-то закончится.

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