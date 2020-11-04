УЕФА отстранил от футбола сотрудника «Карабаха» за призыв убивать армян

УЕФА применил санкции в отношении главы пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова, призывавшего убивать армян.

Ибрагимов получил временный запрет на осуществление футбольной деятельности из-за поста в фейсбуке, в котором он призывал убивать граждан Армении – в том числе женщин и детей.

Ранее «Карабах» пообещал, что накажет сотрудника клуба за это его резкую позицию.