Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Директор «Зальцбурга» Фройнд: «Холанд окажется в «Ливерпуле»

    Следующим клубом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда будет «Ливерпуль». Такую мысль выразил спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд – норвежец до Германии выступал в Зальцбурге.

    «Холанд окажется в «Ливерпуле». Он может играть за любой клуб. В ближайшие десять лет он может оставить след в европейском футболе. Ему поможет менталитет», – сказал Фройнд Goal.

    • На счету Холанда 12 матчей в Лиге чемпионов и десять голов.
    • «Боруссия» купила игрока зимой за 20 миллионов евро.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80273
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru