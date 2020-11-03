Директор «Зальцбурга» Фройнд: «Холанд окажется в «Ливерпуле»

Следующим клубом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда будет «Ливерпуль». Такую мысль выразил спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд – норвежец до Германии выступал в Зальцбурге.

«Холанд окажется в «Ливерпуле». Он может играть за любой клуб. В ближайшие десять лет он может оставить след в европейском футболе. Ему поможет менталитет», – сказал Фройнд Goal.