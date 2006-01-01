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    Бэйл – о первом забитом мяче после возвращения в «Тоттенхэм»: «Прекрасное чувство»

    Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл поделился впечатлениями после матча с «Брайтоном» (2:1), в котором он забил победный мяч.

    • Этот гол стал первым для 31-летнего футболиста после возвращения в лондонский клуб.
    • Валлийца арендовали в сентябре у мадридского «Реала».
    • Игра с «Брайтоном» стала для Бэйла четвертой в составе «Тоттенхэма».

    «Это прекрасное чувство. Я хотел прийти и помочь команде. Я усердно работал, и мне повезло забить. Очевидно, Серхио Регилон сыграл великолепно, а я оказался в нужное время в нужном месте. Здорово открыть счет голам», – сказал Бэйл.

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    Источник: BBC

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