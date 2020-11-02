Бэйл – о первом забитом мяче после возвращения в «Тоттенхэм»: «Прекрасное чувство»

Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл поделился впечатлениями после матча с «Брайтоном» (2:1), в котором он забил победный мяч.

Этот гол стал первым для 31-летнего футболиста после возвращения в лондонский клуб.

Валлийца арендовали в сентябре у мадридского «Реала».

Игра с «Брайтоном» стала для Бэйла четвертой в составе «Тоттенхэма».

«Это прекрасное чувство. Я хотел прийти и помочь команде. Я усердно работал, и мне повезло забить. Очевидно, Серхио Регилон сыграл великолепно, а я оказался в нужное время в нужном месте. Здорово открыть счет голам», – сказал Бэйл.