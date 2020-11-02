Шварц – о победе над «Тамбовом»: «Эта встреча попадeт в топ-3 моих матчей»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями после победы над «Тамбовом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Как-то раз в моей тренерской карьере уже была одна сумасшедшая игра. Но я точно могу сказать, что сегодняшний матч попадeт в топ-3 моих матчей», – приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

К 60-й минуте «Тамбов» остался вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили .

и . Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко .

. «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.

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