Рыжиков – болбою: «Мальчик, я к тебе подойду, не кидай мяч»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) попросил болбоя, чтобы тот не подвал ему мяч.

Хозяева в тот момент играли вничью 1:1, оставшись вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили.

«Мальчик, я к тебе подойду, не кидай», – сказал Рыжиков болбою.

Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко .

. «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.

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Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?