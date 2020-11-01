Рыжиков – болбою: «Мальчик, я к тебе подойду, не кидай мяч»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) попросил болбоя, чтобы тот не подвал ему мяч.
Хозяева в тот момент играли вничью 1:1, оставшись вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили.
«Мальчик, я к тебе подойду, не кидай», – сказал Рыжиков болбою.
- Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко.
- «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
Источник: «Матч ТВ»