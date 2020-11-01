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    Рыжиков – болбою: «Мальчик, я к тебе подойду, не кидай мяч»

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) попросил болбоя, чтобы тот не подвал ему мяч.

    Хозяева в тот момент играли вничью 1:1, оставшись вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили.

    «Мальчик, я к тебе подойду, не кидай», – сказал Рыжиков болбою.

    • Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко.
    • «Тамбов» на 99-й минуте не реализовал пенальти.

    Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2020 23:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +17665

      bset 1 час назад

      Мальчик, водочки нам принеси

      1
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      Рейтинг: +2271

      den161 1 час назад

      Вполне нормально всё. В апл даже обучают болбоев) рыжиков красава))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3900

      playsh 1 час назад

      Молодец Серёжа Рыжиков и все ,кто выходил,когда-либо,на футбольное поле,его поймут.

      1
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