Селюк: «После поражения от «Баварии» в «Локомотиве» был сабантуйчик. Интересно, после Сочи они тоже празднуют?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил информацию, что руководство «Локомотива» устроило банкет после матча Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). С аналогичным счетом москвичи накануне уступили в РПЛ «Сочи».

«ФК «Сочи» встал в один ряд с «Баварией» и «Ротором», которые также обыграли «Локомотив» 2:1. После «Баварии» в «Локомотиве» был сабантуйчик. Интересно, после Сочи они тоже празднуют?» – написал Селюк в твиттере.