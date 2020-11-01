Селюк: «После поражения от «Баварии» в «Локомотиве» был сабантуйчик. Интересно, после Сочи они тоже празднуют?»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил информацию, что руководство «Локомотива» устроило банкет после матча Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). С аналогичным счетом москвичи накануне уступили в РПЛ «Сочи».
«ФК «Сочи» встал в один ряд с «Баварией» и «Ротором», которые также обыграли «Локомотив» 2:1. После «Баварии» в «Локомотиве» был сабантуйчик. Интересно, после Сочи они тоже празднуют?» – написал Селюк в твиттере.
- «Локомотив» идет в группе Лиги чемпионов третьим.
- Место команды в РПЛ – шестое.
- На следующей неделе «Локомотив» примет в Лиге чемпионов «Атлетико».
Источник: твиттер Дмитрия Селюка