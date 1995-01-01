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    Селюк: «После поражения от «Баварии» в «Локомотиве» был сабантуйчик. Интересно, после Сочи они тоже празднуют?»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил информацию, что руководство «Локомотива» устроило банкет после матча Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). С аналогичным счетом москвичи накануне уступили в РПЛ «Сочи».

    «ФК «Сочи» встал в один ряд с «Баварией» и «Ротором», которые также обыграли «Локомотив» 2:1. После «Баварии» в «Локомотиве» был сабантуйчик. Интересно, после Сочи они тоже празднуют?» – написал Селюк в твиттере.

    • «Локомотив» идет в группе Лиги чемпионов третьим.
    • Место команды в РПЛ – шестое.
    • На следующей неделе «Локомотив» примет в Лиге чемпионов «Атлетико».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1887

      ФК Пупсик 1 час назад

      Кончено надо отметить! Тут есть чем гордиться!

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      Рейтинг: +2313

      Genz 1 час назад

      В Локо пьют по литру виски на человека. Они всю форму растеряли

      Роналду никогда не бухает

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      Рейтинг: +6259

      Hektor 84 1 час назад

      Жаба душит работорговца, что его на сабантуйчик не пригласили)))

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