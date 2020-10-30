Уткин: «У всех едет кукуха. Менеджеры «Локомотива» после матча с «Баварией» устроили банкет. Несмотря на поражение, они были счастливы»

Видеоблогер Василий Уткин рассказал, как руководство «Локомотива» отреагировало на поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов (1:2). Они устроили банкет.

«У всех едет кукуха. Например, менеджеры «Локомотива» после матча с «Баварией» устроили себе небольшой банкет на стадионе. Ну очень были счастливы. Между тем, команда-то все-таки проиграла. Что ни говори, а поладить с кукухой в этом году Лига чемпионов мало кому позволяет», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.