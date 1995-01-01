Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Уткин: «У всех едет кукуха. Менеджеры «Локомотива» после матча с «Баварией» устроили банкет. Несмотря на поражение, они были счастливы»

    Видеоблогер Василий Уткин рассказал, как руководство «Локомотива» отреагировало на поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов (1:2). Они устроили банкет.

    «У всех едет кукуха. Например, менеджеры «Локомотива» после матча с «Баварией» устроили себе небольшой банкет на стадионе. Ну очень были счастливы. Между тем, команда-то все-таки проиграла. Что ни говори, а поладить с кукухой в этом году Лига чемпионов мало кому позволяет», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

    • «Локомотив» идет в группе Лиги чемпионов третьим.
    • Место команды в РПЛ – четвертое.
    • Завтра, 31 октября, «Локомотив» сыграет в 13-м туре с «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:51
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +301

      Drapik 13 минут назад

      утку вечно вырывают из контекста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      raritet 1 час назад

      Скорее всего, предполагали что счет будет разгромный, а поскольку вышло почти как ничья, вот эту " почти ничью" и отмечали. Но выложились же по максимуму, почему и не отметить ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      vmonomah17 1 час назад

      Это как дать футболистом мастеров спорта всего лишь за выход в 1/4 финала чм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2346

      Бухбух 1 час назад

      Скоро в ЛЧ будут делать банкеты в случае, если не проиграют с крупным счетом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8648

      JTherry 2 часа назад

      уже и поражения стали отмечать банкетом...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9847

      alarm 2 часа назад

      вася тоже пытался пролезть на этот банкет, да застрял в турникете на стадионе

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80206
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru