«Напоминаем, какой гол канал показал первым». «Урал» поздравил «Матч ТВ» с пятилетием

Главный спортивный канал России «Матч ТВ» отмечает день рождения. С поздравлением выступил «Урал».
«Поздравляем «Матч ТВ» с пятилетием!
За это время главный спортивный канал России провeл сотни футбольных трансляций и показал в прямом эфире тысячи забитых мячей. А мы хотим напомнить вам, каким был первый из них», – написала пресс-служба.
- В указанном матче «Урал» играл со «Спартаком».
- «Урал» идет в РПЛ 13-м.
- В 12:00 по Москве команда начнет матч с «Уфой».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Урала»