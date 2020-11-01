Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    «Напоминаем, какой гол канал показал первым». «Урал» поздравил «Матч ТВ» с пятилетием

    Главный спортивный канал России «Матч ТВ» отмечает день рождения. С поздравлением выступил «Урал».

    «Поздравляем «Матч ТВ» с пятилетием!

    За это время главный спортивный канал России провeл сотни футбольных трансляций и показал в прямом эфире тысячи забитых мячей. А мы хотим напомнить вам, каким был первый из них», – написала пресс-служба.

    • В указанном матче «Урал» играл со «Спартаком».
    • «Урал» идет в РПЛ 13-м.
    • В 12:00 по Москве команда начнет матч с «Уфой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80223
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru