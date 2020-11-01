«Напоминаем, какой гол канал показал первым». «Урал» поздравил «Матч ТВ» с пятилетием

Главный спортивный канал России «Матч ТВ» отмечает день рождения. С поздравлением выступил «Урал».

«Поздравляем «Матч ТВ» с пятилетием!

За это время главный спортивный канал России провeл сотни футбольных трансляций и показал в прямом эфире тысячи забитых мячей. А мы хотим напомнить вам, каким был первый из них», – написала пресс-служба.

В указанном матче «Урал» играл со «Спартаком».

«Урал» идет в РПЛ 13-м.

В 12:00 по Москве команда начнет матч с «Уфой».