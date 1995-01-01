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    Кокорин и Мамаев вместе уехали после матча «Спартак» – «Ростов»

    По окончании матча 13-го тура РПЛ «Спартак»«Ростов» (0:1) футболисты команд Александр Кокорин и Павел Мамаев уехали на одной машине. Видео доступно ниже.

    «Москва – перед ними. Кокорин и Мамаев уезжали вместе», – написал в телеграме автор видео Сергей Егоров.

    • Именно после очного матча в РПЛ осенью 2018 года футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве, за что получили тюремные сроки.
    • Мамаев в сегодняшнем матче принес «Ростову» победу.
    • Кокорин вышел на замену у «Спартака».

    Уткин: «Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев»

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1817

      kazak161 2 минуты назад

      За победу Ростова выпьют и по домам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      svetekanet 8 минут назад

      "Мэр Сергей Собянин ограничил работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00".
      Я кажется теперь понимаю почему... И коронавирус тут не причём :)

      0
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      Рейтинг: +532

      zenitforever2015 11 минут назад

      Утром ждём новостей.

      0
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      Рейтинг: +18868

      Боцман59rus 33 минуты назад

      Надеюсь накосячит, по другому с Тарасовки не выпнуть)))>

      2
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      Рейтинг: +6896

      alp 35 минут назад

      как бы не отоварили бы кого под утро.....

      0
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      Рейтинг: +11759

      Garrincha58 36 минут назад

      главная новость мирового футбола! поэтому у нас такой футбол половину про судей половину желтизна футбольная и ни слова о игре, а да это был не их день и всё

      0
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      Рейтинг: +5624

      Владислав Vlad 41 минуту назад

      Чифирить поехали.)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +482

      Красногорск_Фан > Владислав Vlad 37 минут назад

      Не знаю как Кокоша, Мамай в строгой спортивной форме. Но тема с их пьянками конечно веселая. Все запасаются попкорном

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      Рейтинг: +11759

      Garrincha58 > Владислав Vlad 35 минут назад

      чифирить шампусиком за 5 тыс евро?

      0
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      Рейтинг: +17620

      bset 43 минуты назад

      Щас потусуются дружки и повезут корону в клубы свои

      2
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      Рейтинг: +4781

      vladik12 45 минут назад

      Поехали искать Пака. Добивать.

      4
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      Рейтинг: +66

      вальтер 79 47 минут назад

      два друга сидельца)))))

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