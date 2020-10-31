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  • Кокорин и Мамаев вместе уехали после матча «Спартак» – «Ростов»

Кокорин и Мамаев вместе уехали после матча «Спартак» – «Ростов»

31 октября 2020, 22:21
37

По окончании матча 13-го тура РПЛ «Спартак»«Ростов» (0:1) футболисты команд Александр Кокорин и Павел Мамаев уехали на одной машине. Видео доступно ниже.

«Москва – перед ними. Кокорин и Мамаев уезжали вместе», – написал в телеграме автор видео Сергей Егоров.

  • Именно после очного матча в РПЛ осенью 2018 года футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве, за что получили тюремные сроки.
  • Мамаев в сегодняшнем матче принес «Ростову» победу.
  • Кокорин вышел на замену у «Спартака».

Уткин: «Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (37)
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vladik12
1604173388
Поехали искать Пака. Добивать.
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Владислав Vlad
1604173637
Чифирить поехали.)
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Боцман59rus
1604174130
Надеюсь накосячит, по другому с Тарасовки не выпнуть)))>
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svetekanet
1604175639
"Мэр Сергей Собянин ограничил работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00". Я кажется теперь понимаю почему... И коронавирус тут не причём :)
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Серёга-Динамовец
1604176163
Чмошники все,кто и сейчас пытается сделать из всего этого....оставьте ребят в покое!
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Из Твери Леха
1604176425
Попинали мячик вечерком можно и по пивку.
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Nevsky_RU
1604180212
Будут Паку пластику лица делать
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slavа0508
1604202205
Паша забирай к чертям своего друга в Ростов и живите там уж,и весело будет и пивко можно будет почаще пить вместе,,,,,,толку от него ноль в Спартаке,,,,
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Niko
1604207724
Вот это эксклюзив. Потрясающе)))
Ну вы представляете, сел к нему в машину. А перед этим видно что не случайно. Стоял ждал. Ну Сергей Егоров счастливчик. Вот что значит талант. Такие кадры выхватил. Медаль автору, а лучше орден сразу.
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Retiremen_VMF
1604212692
Информация не полная. Не пишет журналист, куда поехали, зачем. Где предположения? Явно же поехали бить людей и витрины, крутая статья получится. Про туалет, когда, куда и чем сходили. Надо поработать еще. И чем все кончилось, тоже нет инфы.
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