Кокорин и Мамаев вместе уехали после матча «Спартак» – «Ростов»

По окончании матча 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (0:1) футболисты команд Александр Кокорин и Павел Мамаев уехали на одной машине. Видео доступно ниже.
«Москва – перед ними. Кокорин и Мамаев уезжали вместе», – написал в телеграме автор видео Сергей Егоров.
- Именно после очного матча в РПЛ осенью 2018 года футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве, за что получили тюремные сроки.
- Мамаев в сегодняшнем матче принес «Ростову» победу.
- Кокорин вышел на замену у «Спартака».
Уткин: «Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев»
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Ну вы представляете, сел к нему в машину. А перед этим видно что не случайно. Стоял ждал. Ну Сергей Егоров счастливчик. Вот что значит талант. Такие кадры выхватил. Медаль автору, а лучше орден сразу.