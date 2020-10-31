Кокорин и Мамаев вместе уехали после матча «Спартак» – «Ростов»

По окончании матча 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (0:1) футболисты команд Александр Кокорин и Павел Мамаев уехали на одной машине. Видео доступно ниже.

«Москва – перед ними. Кокорин и Мамаев уезжали вместе», – написал в телеграме автор видео Сергей Егоров.

Именно после очного матча в РПЛ осенью 2018 года футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве, за что получили тюремные сроки.

Мамаев в сегодняшнем матче принес «Ростову» победу.

Кокорин вышел на замену у «Спартака».

Уткин: «Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев»