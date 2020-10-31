Уткин: «Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев»

Видеоблогер Василий Уткин пошутил на тему встречи Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня, 31 октября, они играли между собой в матче РПЛ.

«Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев. Не забывайте...» – написал журналист в телеграме.