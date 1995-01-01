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    Уткин: «Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев»

    Видеоблогер Василий Уткин пошутил на тему встречи Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня, 31 октября, они играли между собой в матче РПЛ.

    «Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев. Не забывайте...» – написал журналист в телеграме.

    • Именно после очного матча в РПЛ осенью 2018 года футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве, за что получили тюремные сроки.
    • Мамаев в сегодняшнем матче принес «Ростову» победу.
    • Кокорин вышел на замену у «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1817

      kazak161 20 минут назад

      Ну как то Мамаеву вечер удался,забив гол за Ростов, Кокорину наоборот команда проиграла,что будут праздновать не известно!

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      Рейтинг: +4475

      NewLife 24 минуты назад

      Голубки

      0
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      Рейтинг: +530

      SanInstructor 53 минуты назад

      Между тем, где-то в Москве никому не нужный жиробас опять напомнил о себе

      1
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      Рейтинг: +18868

      Боцман59rus > SanInstructor 26 минут назад

      На даче он бухает, в понедельник эфир был на Эхо, по Скайпу, под звон пустой тары под ногами)))

      0
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      Рейтинг: +3208

      maygli 54 минуты назад

      Прячьте стулья, табуретки...

      1
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      Рейтинг: +18722

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вася, ты ошибся, самолёт уже приземляется в Монако. Но поберегись - sometimes the came back ("иногда они возвращаются"). Пак, кстати, уже звонил из дома.)

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      Рейтинг: +1788

      Бриг 1 час назад

      Может эта фраза кого-то от чего-то предостережет. Как знать.

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      Рейтинг: +452

      ZEVS71 1 час назад

      Откровенно уродливый комментатор и блогер. Не являюсь болельщиком этих футболистов и их команд, но так высказываться публично может только подлый человек

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      Рейтинг: +9966

      alarm 2 часа назад

      остаётся надеяться, что уткен в честь хеллоуина переоделся в китайца и занял выжидательную позицию в кафе на стуле. вернее, на двух стульях - один не выдержит.

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      Рейтинг: +5519

      knikos > alarm 1 час назад

      Интересно , а Бздуткин со своим весом на борца сумо потянет ?

      1
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