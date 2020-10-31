Уткин: «Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев»

Видеоблогер Василий Уткин пошутил на тему встречи Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сегодня, 31 октября, они играли между собой в матче РПЛ.
«Между тем, где-то в Москве начали вечер Кокорин и Мамаев. Не забывайте...» – написал журналист в телеграме.
- Именно после очного матча в РПЛ осенью 2018 года футболисты участвовали в избиении двух человек в Москве, за что получили тюремные сроки.
- Мамаев в сегодняшнем матче принес «Ростову» победу.
- Кокорин вышел на замену у «Спартака».
Источник: телеграм-канал Василия Уткина